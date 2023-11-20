CHP İstanbul İl Başkanlığı, Yargıtay'ın TİP Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili kararına tepki göstermek için başlattığı Adalet ve Demokrasi Nöbeti'ne ilçe örgütleriyle devam ediyor.

CHP İstanbul İl Başkanlığı Adalet ve Demokrasi Nöbetine Devam Ediyor

GAYE ŞEYMA CAN

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili "hak ihlali" kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde başlattığı "Adalet ve Demokrasi Nöbeti"ne bugün ilçe örgütleri devam etti.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in geçen hafta pazartesi günü partililerle birlikte İstanbul Adliyesi önünde başlattığı "Adalet ve Demokrasi Nöbeti"ne bugün CHP Gaziosmanpaşa, Beylikdüzü ve Maltepe ilçe örgütleri devam etti. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde bir araya gelen CHP'li ilçe örgütleri üyeleri, "Haki hukuk, adalet" sloganları attı.