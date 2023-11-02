CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, T24 Ankara Bürosu'nu ziyaret etti

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, dün çıkarıldığı mahkemede tutuklanan gazeteci Tolga Şardan'ın yazarı olduğu T24'ün Ankara Bürosu'nu ziyaret etti. Çelik ziyarette, "Dördüncü kuvvet basın, sansür yasasının getirdiği baskı ve gözaltılarla sindirilmeye ve susturulmaya çalışılıyor. Türkiye'de gerçek gazetecilerin var olduğunu biliyoruz. Biz hem basın özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz hem de bu baskılara karşı yanınızda ve bu sürecin takipçisi olduğumuzun altını bir kez daha çiziyoruz" dedi.

T24 yazarı Tolga Şardan "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı sonrası hakkında başlatılan soruşturma kapsamında dün Ankara'da tutuklanmıştı. Haftasonu toplanacak CHP Kongresi için Ankara'da bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, beraberindeki İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin ve Adalar İlçe Başkanı Ercan Akpolat ile birlikte, T24 Ankara Bürosu'nu ziyaret etti. Çelik ve CHP heyetini, T24 Ankara Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu karşıladı. Dayanışma ziyaretinde konuşan Çelik, şunları söyledi:

"BASIN, SANSÜR YASASININ GETİRDİĞİ BASKI VE GÖZALTILARLA SİNDİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

"Tolga Şardan son derece deneyimli ve saygıdeğer bir gazetecidir. Şardan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Demokrasinin 4 kuvvetinden biri olan yasama kurumu etkisizleştirilmiş durumda, yürütme bir kişiye göre dizayn ediliyor. Yargı yine bir kişinin iki dudağının arasından çıkacak söze göre karar veriyor. Dördüncü kuvvet basın da sansür yasasının getirdiği baskı ve gözaltılarla sindirilmeye ve susturulmaya çalışılıyor. Türkiye'de gerçek gazetecilerin var olduğunu biliyoruz. Biz hem basın özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz hem de bu baskılara karşı yanınızda ve bu sürecin takipçisi olduğumuzun altını bir kez daha çiziyoruz."