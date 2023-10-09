CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Seçildi

CUMHİRİYET Halk Partisi 38. Olağan İstanbul kongresi sonuçlandı. Özgür Çelik İstanbul İl Başkanı seçildi. Özgür Çelik, 'Bu bir zafer konuşması değil. Biz zafer konuşmasını İstanbul'u yeniden kazandığımızda, Türkiye'yi kazandığımızda gerçekleştireceğiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul Kongresi Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. İstanbul İl Başkanı ve 196 kurultay delegesinin belirlendiği kongrede CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat yarıştı. Yapılan resmi açıklamaya göre Özgür Çelik 342 oy, Cemal Canpolat 310 oy aldı. 32 oy farkı ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik oldu.

"PARTİ İÇİ DEMOKRASİYİ YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Sonuçların açıklanmasının ardından kendisini destekleyenlere teşekkür ederek sözlerine başlayan Özgür Çelik, ' Cumhuriyet Halk Partisi kongrelerinin kaybedeni olmaz. Konuşmamda da ifade etmiştim. 'Biz burada sizlerle birlikte el ele, kol kola bu salondan çıkacağız. ve demokratik bir Türkiye'nin mücadelesini hep birlikte vereceğiz' demiştim. Bu bir zafer konuşması değil. Biz zafer konuşmasını İstanbul'u yeniden kazandığımızda, Türkiye'yi kazandığımızda gerçekleştireceğiz. Bugün burada yapılan konuşmalarla ilgili 'Acaba Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir yarılma mı var?' diyen bu konuda haber yapacak olan basın görevlilerine şunu ifade etmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi, evet bir kongre partisidir. Biz mahallede sandığı kurarız, biz sandığı kurduktan sonra delegelerimizi seçeriz. Delegelerimiz ilçe başkanlarını seçer, il başkanlarını seçer, genel başkanımızı seçerler. Bu parti içi demokrasinin yaşatılmasıdır. Parti içi demokrasiyi yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

"İSTANBUL'UN MÜCADELESİNİ BİRLİKTE VERECEĞİZ"

CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik, 'Günün erken saatlerinden itibaren çok uzun konuşmalar yapıldı, eleştiriler yapıldı. O eleştirilerin hepsini alıyoruz, beyin süzgecinden geçiriyoruz, kalp teknemizde yoğuruyoruz ve buna göre yol haritamızı belirleyeceğiz. Ancak tabii ki bir miktar kongrenin heyecanı ile aslında ifade edilmemesi gereken cümleler de ifade edildi. 'Acaba, örgütte bu karşılıklı bir kırılma yaratabilir mi?' endişesi olmasın. Biz, ilçe başkanlarımızla, il yönetimimizle, kadın kolumuzla, gençlik kolumuzla, tüm örgütümüzle kucaklaşmaya hazırız. İlk gideceğim yer orta tribünden benim değil diğer adayın lehine slogan atan ilçedir. İlk önce oraya gideceğim, orada onlarla kucaklaşacağız, orada onlarla helalleşeceğiz. ve İstanbul'un mücadelesini birlikte vereceğiz. Demokratik Türkiye'nin mücadelesini birlikte vereceğiz" diye konuştu.

"İSTANBUL'DAN TÜRKİYE'YE UMUDU YAYMANIN BAŞLANGICI"

Çelik, 'Bu kongre tarihi bir kongre demiştim. Bu bir başlangıç. İstanbul'dan Türkiye'ye umudu yaymanın başlangıcı. Yeniden İstanbul'u kazanmanın başlangıcı, tüm Türkiye'yi kazanmanın başlangıcı" diyerek sözlerini noktaladı.