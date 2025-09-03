Haberler

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Görevden Alındı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Görevden Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararı ile görevden uzaklaştırıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul İl Başkanlığı'na gelerek olağanüstü toplantı yaptığı bildirildi.

İSTANBUL 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ara kararı ile görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetim kararın ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda toplandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel CHP İstanbul İl Başkanlığına geldi.

45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen İl Başkanı Özgür Çelik, yönetim kurulu üyeleri ve disiplin kurulu üyeleri dün tedbiren görevden uzaklaştırıldı. Mahkeme tarafından görevden uzaklaştırılanların yerine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat gürbüz ve Erkan Narsap 'Geçici Kurul' olarak atandı. Kararın ardından dün akşam saatlerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla partinin MYK üyeleri saat 17.00'de İstanbul İl Kongresi'ne yönelik açıklanan kararla ilgili olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise İl Başkanlık binasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Nuri Aslan, parti meclis üyeleri, ilçe başkanları ve il yönetimleri ile açıklanan kararla ilgili bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. İl binasının önünde toplanan grubun bekleyişi bugün de devam ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan binaya geldi. Ardından saat 12.30 sıralarında görevden alınan İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik binanın önüne çıkarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kapıda karşıladı. Özel ve Çelik partililerin alkışları arasında CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına girdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Kritik veri açıklandı, memur ve memur emeklisinin zamlı maaş tablosu ortaya çıktı

Kritik veri sonrası memurun zamlı maaş tablosu ortaya çıktı
Öcalan, Pervin Buldan'la mesaj gönderdi: Rojava ve Suriye benim kırmızı çizgimdir

Pervin Buldan'la mesaj gönderdi: İşte Öcalan'ın kırmızı çizgisi
Kriz büyüyor! CHP yetkilileri 'Binaya sokmayacağız' dedi, Gürsel Tekin'den karşı atak geldi

CHP yetkilileri "Binaya sokmayız" dedi, Tekin'den karşı atak geldi
Kim Jong Un, halefi olarak gördüğü 12 yaşındaki kızını ilk kez dünyaya tanıttı

Halefi olarak gördüğü 12 yaşındaki kızını ilk kez dünyaya tanıttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılığına ihanet gölgesi düştü, Jocelyn Chew sessizliğini bozdu

Hande Erçel aldatıldı mı? Çinli güzel sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.