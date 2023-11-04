CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: CHP'nin bugünkü görevi devrimci olmaktır

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, CHP'nin bugünkü görevinin devrimci olmak olduğunu belirtti ve başarılı belediyecilik örneklerini güçlü bir şekilde anlatmanın önemine vurgu yaptı.

TAMER ARDA ERŞİN – GÜLARA SUBAŞI / KAMERA: ÜNAL AYDIN – MEHMET MEHMETLİOĞLU – ONUR BİNGÖL / FOTOĞRAF: TÜMAY BERKİN

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda, "Televizyonun, nüfusun büyük bir kısmının kırda yaşadığı, telefonun olmadığı bir dönemde, milletvekillerinin arabasının olmadığı bir dönemde, 1970'lerde Anadolu'da karış karış, köy köy gezerek değerli büyüklerimiz sosyal demokrasiyi anlattılar ve yüzde 44 oy aldılar. Bugün bir iletişim devrimi yaşıyoruz. Sosyal demokrasiyi anlatmak bugün çok daha mümkün. Türkiye'nin dört bir yanında başarılı belediyecilik örneklerimiz var. Başarılı belediyecilik örneklerimizi güçlü bir biçimde anlatmalıyız. Bunun için bunu gerçekleştirmek için CHP'nin bugünkü görevi devrimci olmaktır. Bize devrimci bir ruh gerek, bize devrimci bir duygu gerek. Kazanmamız gereken bir gelecek var" diye konuştu.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı, "İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı" sloganı ile Ankara Spor Salonu'nda toplandı. Kurultay'da söz CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, şunları söyledi:

"CHP'miz 100 yaşında. Bu güzel Cumhuriyet'i armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarına sonsuz saygılarımı, minnetlerimi şükranlarımı sunuyorum. Bugün burada sadece bir genel başkanlık seçimi gerçekleştirmiyoruz. Bu kurultay tarihi bir kurultay, bu kurultay ülkemizin önündeki 5 yıllık, 10 yıllık 20 yıllık zaman dilimini etkileyecek bir kurultay. Geleceğini başka ülkelerde aramaya giden gençlerimizin gözü kulağı bu kurultayda. Hayatın her alanında eşitlik mücadelesi veren kadınların gözü kulağı bu kurultayda. Emeği sömürülen işçilerin, emekçilerin, emeklilerin, yoksulların, güvencesizlerin gözü bu kurultayda. Adalet arayanların gözü bu kurultayda. 20 yılı aşkın zamandır baskıcı ve otoriter yönetiminin zulmüne uğrayanların gözü bu kurultayda. Çünkü iktidarın tek alternatifi biziz.

"BİZ SİZE YENİ BİR YOL, YENİ BİR UMUT, YENİ BİR BAŞLANGIÇ VAAT EDİYORUZ"

Toplum bizden umut bekliyor. Tarih bizi göreve çağırıyor. Şimdi önümüzde iki tane yol var. ya topluma yeni bir umut, yeni bir heyecan, yeni bir inanç, yeni bir heyecan vereceğiz ya da 2023 seçimleri sonrasında ortaya çıkan büyük umutsuzluk dalgası yayılarak devam edecek. Biz size yeni bir yol, yeni bir umut, yeni bir başlangıç vaat ediyoruz.

"BU UMUT ANCAK BİR DEĞİŞİMLE MÜMKÜN. DEĞİŞMELİYİZ"

Toplum ve ülkemiz CHP'den büyük bir değişime öncülük etmesini bekliyor. İstanbul'un sokaklarında dolaştığımda gözlerimin içine bakan insanlarımızın bizden umut beklediğini görüyorum. Bu umut ancak bir değişimle mümkün. Değişmeliyiz. Toplumun her kesimini kucaklayacağız kaygısıyla siyasetsizleşmek yerine sosyal demokrasinin evrensel ilkelerini Türkiye'nin koşullarına göre güncelleyerek kendimizi topluma anlatmalıyız. İnançlara saygılı laikliği topluma anlatmalıyız. Parti içi demokrasiyi güçlendirmeliyiz. CHP kurucu değerlerinden ayrılmadan sosyal demokrasiyi daha güçlü bir biçimde savunmalıyız. Eşitliği, özgürlüğü, adaleti, gelirin adil dağıtılmasını daha güçlü savunmalıyız. Neoliberal sömürgeciliğin altında ezilen halkımıza yeni bir seçenek sunmalıyız.

"CHP'NİN BUGÜNKÜ GÖREVİ DEVRİMCİ OLMAKTIR"

Biz bunu 1970'lerde başarmış bir partiyiz. Televizyonun, nüfusun büyük bir kısmının kırda yaşadığı, telefonun olmadığı bir dönemde, milletvekillerinin arabasının olmadığı bir dönemde, 1970'lerde Anadolu'da karış karış, köy köy gezerek değerli büyüklerimiz sosyal demokrasiyi anlattılar ve yüzde 44 oy aldılar. Bugün bir iletişim devrimi yaşıyoruz. Sosyal demokrasiyi anlatmak bugün çok daha fazla mümkün. Türkiye'nin dört bir yanında başarılı belediyecilik örneklerimiz var. Başarılı belediyecilik örneklerimizi güçlü bir biçimde anlatmalıyız. Bunun için bunu gerçekleştirmek için CHP'nin bugünkü görevi devrimci olmaktır. Bize devrimci bir ruh gerek, bize devrimci bir duygu gerek. Kazanmamız gereken bir gelecek var. Günlerdir ve bugün değişimi dile getirenlerin uzun zamandır değişmeyenler olduğu ifade edildi. Gençliğini bu partiye vermiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum. CHP değişirse Türkiye değişir diyorum."