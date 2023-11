CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Can Atalay'a Destek Verdi

CUMHURİYET Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Hukuku, Anayasa'yı her gün savunmaya devam edeceğiz. Buradan Can Atalay'a seslenmek istiyoruz. Yalnız değilsiniz, gezide nasıl yan yana mücadele ettiysek, şimdi de arkanızda, yanınızdayız. Sadece size oy veren seçmenler değil, hukuku, Anayasa'yı savunan milyonlar var arkanızda dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve beraberindeki heyet, Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin, tutuklu milletvekili Can Atalay hakkında hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması nedeniyle Çağlayan adliyesi önünde eylem gerçekleştirdi. Öğle saatlerinde Çağlayan Adliyesi'nde toplanan CHP İstanbul il örgütü üyeleri sloganlar atarak protesto etti. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in basın açıklamasının ardından il ve ilçe örgütlerinden toplanan kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı.

CAN ATALAY'A KARŞI KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMA SUÇU DA İŞLEDİLER

İstanbul Adliyesi önünde konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Hukuku, Anayasa'yı her gün savunmaya devam edeceğiz. Anayasa Mahkemesinin Can Atalay hakkında vermiş olduğu hak ihlali kararı sonrası tahliye edilmesi engellendi. Anayasa mahkemesi kararını tanımayanlar sadece Anayasal düzene karşı çıkmakla kalmadılar aynı zamanda Can Atalay'a karşı kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçu da işlediler. Hatay milletvekili Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesi kararından sonra içeride tutulduğu her gün, her saat, her dakika, her saniye bu suçu işlemeye devam ediyorlar. Buradan Can Atalay'a seslenmek istiyoruz. Yalnız değilsiniz, gezide nasıl yan yana mücadele ettiysek, şimdi de arkanızda, yanınızdayız. Sadece size oy veren seçmenler değil, hukuku, Anayasa'yı savunan milyonlar var arkanızda dedi.