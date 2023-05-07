CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu: En iyi cevabı Erzurumlular verecek

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da düzenleyeceği miting öncesinde alanın belediye otobüsleriyle doldurulmasına "Şaşırmıyoruz çünkü korkuyorlar, çaresizler ve kendilerini zavallı duruma düşürüyorlar ne yazık ki… En iyi cevabı Erzurumlular verecektir" sözleriyle tepki gösterdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün 18.00'da Erzurum'da düzenleyeceği miting öncesinde alanın belediye otobüsleriyle dolu görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşarak şu açıklamayı yapmıştı:

"Erzurumlu hemşehrilerimle saat 18: 00'deki buluşmamıza engel olunmaya çalışılıyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen bu nezaketsizliğin kara lekesini ömrünün sonuna kadar taşıyacaksın. Saat 18.00'de tüm Erzurumluları Havuzbaşı Kent Meydanı'na bekliyorum. Haydi Erzurum."

KAFTANCIOĞLU: "EN İYİ CEVABI ERZURUMLULAR VERECEK"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'da, İmamoğlu'nun paylaşımını alıntılayarak "Şaşırmıyoruz çünkü korkuyorlar, çaresizler ve kendilerini zavallı duruma düşürüyorlar ne yazık ki… En iyi cevabı Erzurumlular verecektir" açıklamasını yaptı.