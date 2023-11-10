CHP İstanbul İl Başkanı Çelenk Getirmeyi Unuttu

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik törene çelenk getirmeyi unuttu

Törende çelenksiz selamlamada bulundu

İSTANBUL - Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 85'inci yıl dönümünde Taksim'de düzenlenen törenle anıldı. Törende siyasi partilerin çelenk sunmasında ise Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı çelengi alana getirmeyi unutulurken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, törende çelenksiz selamlamada bulundu.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 85'inci yıl dönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın bulunduğu bölgede tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul 1'inci Ordu Komutanı Ali Sivri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Siyasi Parti İl Başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tören kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. Ardından saat 9.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile beraber tören son buldu.

Törene CHP yetkilileri çelenk getirmeyi unuttu

Tören kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'na sırasıyla İstanbul Valiliği, İstanbul Garnizon Komutanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul 1 Nolu ve 2 Nolu Baro Başkanlıklarının çelenkleri sunuldu. Daha sonra siyasi partilerin çelenklerinin sunumuna geldi. AK Parti, MHP, İyi Parti ve Zafer Partisi'nin İstanbul İl Başkanlıklarına ait çelenkler sunulurken, CHP İstanbul İl Başkanlığına ait çelenk alanda olmadığı için sunulamadı. Törende CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise çelenk olmadan selamlamada bulunduğu o anlar ise kameraya yansıdı.

Törende daha sonra sivil toplum kuruluşlarına ait çelenkler sunuldu. Törenin sonunda ise CHP İstanbul İl Başkanlığı çelengi partililer tarafından alana getirilerek Taksim Anıtı önüne bırakıldı.

Öte yandan Taksim Anıtı önünde düzenlenen törende İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun etrafa baktığı ve ev hareketleriyle CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'i uyardığı görülüyor.