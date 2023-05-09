CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, siyasilere yönelik cinsel yönelim yorumlarına tepki gösterdi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Videolar havada uçuşuyor siyasetçilerin tercihi ya da cinsel yönelimlerine dair… Kişilerin yönelimlerinden size ne, bize ne? Hepimizi ilgilendiren ise yönelimleri değil, o kişilerin başkalarının tercihlerine laf edip, etmedikleri… Kim bunu yapmışsa oy vermezsiniz olur biter" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, siyasilerin cinsel yönelimlerine dair yorumlar yapılan videolu paylaşımlara tepki gösterdi. Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Videolar havada uçuşuyor siyasetçilerin tercihi ya da cinsel yönelimlerine dair… Kişilerin yönelimlerinden size ne, bize ne? Hepimizi ilgilendiren ise yönelimleri değil, o kişilerin başkalarının tercihlerine laf edip, etmedikleri… Kim bunu yapmışsa oy vermezsiniz olur biter."