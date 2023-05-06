CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, öldürülen sokak müzisyeni Cihan Aymaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, geçen hafta içinde İstanbul Kadıköy'de öldürülen sokak müzisyeni Cihan Aymaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Kaftancıoğlu "Cihan'ın acısının yanında ayrıca üzüldüğüm şey, bir tane bile AKP'li yetkili ve yöneticinin aileye taziyeye gitmemiş olması… Bu kadar mı koptuk, koparıldık birbirimizden. Ne acı ne yazık" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, geçen hafta içinde İstanbul Kadıköy'de öldürülen sokak müzisyeni Cihan Aymaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Kaftancıoğlu "Cihan'ın acısının yanında ayrıca üzüldüğüm şey, bir tane bile AKP'li yetkili ve yöneticinin aileye taziyeye gitmemiş olması… Bu kadar mı koptuk, koparıldık birbirimizden. Ne acı ne yazık" dedi.

Kadıköy Rıhtım'da sokak müzisyenliği yapan 30 yaşındaki Cihan Aymaz, geçen salı günü, iddiaya göre istediği parçayı söylemediği Mehmet Caymaz tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bugün öldürülen Cihan Aymaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Kaftancıoğlu, ziyarette, "Sizlere, buraya taziyeye gelirken çok samimi söyleyeyim, sizin siyasi görüşünüz, amcamın acısı var siyasi görüşün ne önemi var. Amcam AKP'li olsa da ben şu an buradayım. CHP'li de olsa ben şu an buradayım, diğer partili de olsa buradayım. Acının siyaseti mi var" dedi.

"BİR TANE BİLE AKP'Lİ YETKİLİ VE YÖNETİCİ AİLEYE TAZİYE ZİYARETİNE GİTMEMİŞ"

Kaftancıoğlu Twitter hesabından da öldürülen müzisyen Cihan Aymaz'ın ailesine yaptığı taziye ziyaretiyle ilgili de şu paylaşımı yaptı:

"Cihan'ın acısının yanında ayrıca üzüldüğüm şey, bir tane! bile AKP'li yetkili ve yöneticinin aileye taziyeye gitmemiş olması… Bu kadar mı koptuk, koparıldık birbirimizden. Ne acı ne yazık! 86 milyon yeniden barışacak ve buluşacağız acıda, tasada ve kıvançta #SanaSöz."

KILIÇDAROĞLU'NUN TAZİYE MESAJINI DA İLETTİLER

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da "İl Başkanımız Dr. Canan Kaftancıoğlu; İl Yöneticimiz ve İlçe Başkanlarımız ile birlikte Kadıköy'de öldürülen sokak sanatçısı Cihan Aymaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunarak Cumhurbaşkanı Adayımız ve Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun taziyelerini iletti" dedi.