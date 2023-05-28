CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan çağrı: Oy kullandığınız sandıklarda oyunuzu takip edin

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "İstanbullu hemşerilerimizi hem tüm Türkiye'deki vatandaşlarımızı, yasal hakları olan oy kullandıkları sandıklarda kendi verdiği oylarını sandık başında takip etmeye davet ediyorum. Şimdi, oyunuzu verdikten sonra oy verdiğiniz okullarda verdiğiniz oyu koruma ve sandığa giren oyu hep beraber girdiği gibi çıkarıp tescil ettirme zamanı diyorum" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oy kullanma işleminin sona ermesine kısa bir süre kala il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Henüz oy kullanmayan yurttaşlara son çağrıyı yapan Kaftancıoğlu, şunları söyledi:

"İstanbul'da bugün saat 14.30-15.00 civarına kadar gayet sorunsuz bir şekilde vatandaşlarımızın oy kullanma işlemleri tamamlandı. Bu saate kadar yalnızca seçim yasakları kapsamında olan ilçe seçim kurulu kararına rağmen kaldırılmayan görseller haricinde bir olumsuzluk yaşanmadı. Ancak saat 15.00'ten itibaren kimi ilçelerimizde ve okullarda belirli kişiler tarafından birtakım provokasyon eğilimlerinin olduğunu gördük. Hatta Esenler'de bir okulumuzda, sandıktaki bir sonuca itiraz hakkını kullanan bir görevlimizin okuldaki kişilerce darp edildiği ve birkaç kaburgasının da ne yazık ki kırıldığı bilgisi biraz önce ulaştı.

"GERGİNLİĞİ ARTTIRMA ÇABALARI KARŞISINDA ARKADAŞLARIMIZ TAKİBİ YAPIYOR"

Onun dışında okullarda yapılan gerginliği arttırma çabaları karşısında hem vatandaşlarımız hem görevlilerimiz sağduyuyla, hukuksal haklarını kullanarak süreci olay yerinde hem takip ediyorlar hem de süreçlerle ilgili hukukçu arkadaşlarımızla, ilgililerle ilgili suç duyurusunda bulunup gereğini takip ediyorlar. Şimdi atılan her oya sahip çıkılma zamanı. Ben o nedenle hem İstanbullu hemşerilerimizi hem tüm Türkiye'deki vatandaşlarımızı, yasal hakları olan oy kullandıkları sandıklarda kendi verdiği oylarını sandık başında takip etmeye davet ediyorum. İstanbullulara da tüm Türkiye adına yaparsın İstanbul diyorum. Şimdi oyunuzu verdikten sonra oy verdiğiniz okullarda verdiğiniz oyu koruma ve sandığa giren oyu hep beraber girdiği gibi çıkarıp tescil ettirme zamanı diyorum."