CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbulluları Ekrem İmamoğlu'nu karşılamaya çağırdı

CHP İstanbul İl başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbulluları, Erzurum'da düzenlediği mitingde taşlı saldırıya uğrayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karşılamaya çağırdı. Kaftancıoğlu, "Bizler kardeşlik için, kucaklaşma için geliyoruz. Sağduyuyla provokasyonları boşa çıkaracağız" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda, İstanbulluları, Erzurum'da taşlı saldırıya uğrayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'na beklediğini ifade etti.

Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Sevgili İstanbullular, sizleri 20.15'ten itibaren Sabiha Gökçen Havalimanı'na bekliyoruz. Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak ve yapılanlara karşı kardeşçe duruş sergilemek üzere.. Bizler kardeşlik için, kucaklaşma için geliyoruz. Sağduyuyla provokasyonları boşa çıkaracağız."