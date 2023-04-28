CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Amedspor Kulübü ve Taraftar Derneği ile buluştu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Diyarbakır'da Amedspor Kulübü ve Taraftar Derneği yöneticileriyle bir araya geldi. Kaftancıoğlu, Amedspor ile arasında bir duygu bağı gördüğünü belirterek, otoriterleşen yönetimlerin hayali düşmanlar yaratarak toplumu ayrıştırdığını söyledi. Amedspor yönetimi de Kaftancıoğlu ve CHP Diyarbakır Milletvekili Adayı Sezgin Tanrıkulu'na formalar hediye etti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Diyarbakır'da Amedspor Kulübü ve Taraftar Derneği yöneticileriyle bir araya geldi. Amedspor ile arasında bir duygu bağı gördüğünü belirten Kaftancıoğlu, "Bilinen, görünen, kendisi neyse o olan Canan Kaftancıoğlu'nun yerine, nasıl bir algı yönetimi yapılarak şeytanlaştırılan bir kadın siyasi figürü çıkarılmışsa, aslında benim yaşadığımı Amedspor da yaşıyor" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sezgin Tanrıkulu ve diğer CHP adaylarına destek için Diyarbakır'a gelerek çeşitli ziyaretlerde bulundu. Canan Kaftancıoğlu, CHP Diyarbakır Milletvekili Adayı Sezgin Tanrıkulu ve beraberindeki parti heyeti kentte yaptığı birtakım ziyaretlerin ardından Amedspor Taraftar Derneği ve Amedspor Kulübü'nü ziyaret etti.

Kaftancıoğlu, futbol liglerinde, katıldıkları bazı karşılaşmalarda zaman saldırılara maruz kalan Amedspor'un yanında olduklarını ve bundan sonra da olmaya devam edeceklerini belirterek şunları söyledi:

"SEÇİMLE GELİP OTORİTERLEŞEN YÖNETİMLER, O KOLTUKLARI KORUMAK İÇİN 2 ŞEY YAPMAK ZORUNDALAR: Bu dünyada, sadece Türkiye'de değil, seçimle gelip sonradan otoriterleşen yönetimler, o oturdukları koltukta kalmak için iki şeyi mutlaka yapmak zorundalar. Bunlardan birincisi ya hayali düşmanlar yaratacaklar ya da kişileri, kurumları yapıları olduğundan farkı olarak düşmanlaştırarak toplumu ayrıştıracaklar. İşte buna da herkesin algı yönetimi dediği bir durum.

AMEDSPOR İLE ARAMDA DUYGUSAL BAĞ GÖRÜYORUM: Amedspor ile kendi aramda şöyle bir duygu bağı da görüyorum. Ben siyasetin içine girdiğim günden itibaren, bilinen, görünen, kendisi neyse o olan Canan Kaftancıoğlu'nun yerine, nasıl Türkiye'ye algı yönetimi yapılarak, şeytanlaştırılan bir kadın siyasi figürü çıkarmışsa, aslında benim yaşadığımı Amedspor da yaşıyor. İşte yapmış olduğu futbolu, taraftarı, duygusu ilkesi değil, sadece Türkiye'de kutuplaştırma aracı olarak kullanılan bir takım oldunuz. Bu ne sizden ne de benden, bizler gibi mağdur olan, mağdur edilen kişilerle ilgili değil. Sezgin vekilimizin de söylediği gibi siyasetin bakışı, anlayışı ve çürütmek istedikleri, o koltuklarda kalmak için yapmak zorunda oldukları şey. Çünkü topluma, insanlara verecekleri başka hiçbir şeyleri yok. Hayali düşmanlar yaratacaklar ki orada kalsınlar.

HEP BERABER MÜCADELEYİ BÜYÜTEREK SON 15 GÜNDE GEÇMİŞİ MAZİ OLARAK HATIRLAMAYI TEMENNİ EDİYORUM: Eskiden ya da birkaç yıl öncesine kadar 86 milyon vatandaşın bir kısmı bu hayali düşmanları satın alıyordu. Ama bugün ne mutlu ki vatandaş ne bu hayali düşmanları görüyor ne de bu kutuplaştırma politikalarına artık eskisi kadar teveccüh ediyor. O yüzden biz de bu inançla ve neyi ne şekilde yaptığımızın ilkesi ve kararlılığıyla çok kısa sürede hayali düşmanlara ihtiyaç duymayalım, kutuplaştırmaya ihtiyaç duymayalım. Bu ülkede demokrasiye, eşitliğe, özgürlüğe inanan bir anlayışla birlikte, gelecekte bu yaşadıklarımızı acı acı ama 'Bir zamanlar bunlar da yaşanıyordu, artık hafızalarda kaldı' diyeceğimiz günlerin çok yakın olduğunu düşünüyorum. Bunun için hep beraber mücadeleyi büyüterek son 15 günde geçmişi mazi olarak hatırlamayı temenni ediyorum."

Yapılan konuşmaların ardından Amedspor Yönetimi, Kaftancıoğlu ve Tanrukulu'na Amedspor'un formalarını hediye etti.