CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AKP İstanbul İl Başkanlığı önünde montaj videolara tepki gösterdi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AKP İstanbul İl Başkanlığı önünde montaj videolara tepki göstererek siyah çelenk bırakmak istedi ancak polisler tarafından engellendi. Kaftancıoğlu, AKP'ye çağrıda bulunarak, "Bu organize kötülüğü, şeytanı bile utandıracak kadar ileri bir seviyeye taşıdınız" dedi.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da miting alanlarında kullandığı Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu terör örgütleriyle ilişkilendirmeye çalışan montaj videoya tepki için AKP İstanbul İl Başkanlığı'nın önüne, üzerinde "Montajcı sahtekarlarla helalleşmeyeceğiz" yazılı siyah çelenk bırakmak istedi. Çevrede yoğun güvenlik önlemi alan polisler, Kaftancıoğlu'nun AKP binasına yaklaşmasına izin vermeyerek önünü kesti. Kaftancıoğlu, "Kötülüğü kendine yol yapanlar, kötülükte şeytanı bile çırak çıkaranlarla asla helalleşmeyeceğiz. Hesaplaşacağız" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında terör örgütü üzerinden hazırlanan montaj videolara karşı tepkiler sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz konusu videolar hakkında dün yaptığı "Ama montaj, ama şu, ama bu… Video çekimlerini yaptılar" açıklamasının ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bugün AKP İstanbul İl Başkanlığı önüne, üzerinde "Montajcı sahtekarlarla helalleşmeyeceğiz" yazılı siyah çelenk bırakmak istedi.

Bina önünde ve çevrede yoğun güvenlik önlemi alan polisler, Kaftancıoğlu'nun yürüyüşünü engelleyerek il başkanlığı önüne yaklaşmasına izin vermedi.

" BU ORGANİZE KÖTÜLÜĞÜ, ŞEYTANI BİLE UTANDIRACAK KADAR İLERİ BİR SEVİYEYE TAŞIDINIZ"

Binaya uzak bir alanda konuşan Kaftancıoğlu, AKP'ye şu çağrıyı yaptı:

"Seçim yarışında adil olmayacağınızı biliyorduk. Tüm televizyon kanallarını, TRT'yi arkanıza alacağınızı, sesimizi duyurmamıza devletin tüm imkanlarını kullanarak engel olacağınızı biliyorduk. Miting alanlarımızla ilgili sorun çıkaracağınızı, yasaklarla halka ulaşmamıza engel olacağınızı biliyorduk, fakat siz bu organize kötülüğü, şeytanı bile utandıracak kadar ileri bir seviyeye taşıdınız. Allah korkusunu, vicdanı, ahlakı, iyi olan her türlü duyguyu bir kenara koydunuz ve içinizdeki kötülüğü sadece bizim değil, Türk milletinin üstüne boca ettiniz. Montaj kasetlerle olmayanı varmış gibi gösterdiniz, sahtekarlık yaptınız. Sahteliği her yerinden akan görüntüleri miting alanlarında göstermekle kalmadınız, 'Mitingi canlı yayınlıyor' görüntüsü altında tüm yandaş kanallarınızdan milyonlara izlettirdiniz. Güç, para ve iktidar için tüm değerlerinizi bir kenara bırakalı, hakikatin ötesine geçeli çok olmuştu.

"TÜRKİYE'Yİ SİZİN RUTUBETLİ KARANLIĞINIZA BIRAKMAYACAĞIZ"

Siz hakikatin ötesini bile aştınız, o dipsiz kuyunun karanlık, rutubetli köşelerinden çamur siyasetini kendinize yol bellediniz. Buradan açık çağrımızdır. Kötülüğü kendine yol yapanlar, kötülükte şeytanı bile çırak çıkaranlarla asla helalleşmeyeceğiz. Hesaplaşacağız. Tüm yalanlarınızın, kötülüklerin hesabını önce bu dünyada, sonra öbür dünyada vereceksiniz. Türkiye'yi sizin rutubetli karanlığınıza bırakmayacağız. Bu ülkenin evlatları 28 Mayıs'ta yarattığınız cehennemin kapılarını sonuna kadar kapatacak ve o kapıları iyilikle mühürleyecek. Çünkü bu vatan, toprağına göz dikenlere, kendisine cehennemi layık görenlere karşı iyilikte birleşerek, umudu kuru sofrasına katık ederek kuruldu. Unutmayın. Biz bu kötülüğü affetmeyeceğiz. Millet affetmeyecek. Tarih affetmeyecek."

Polislere de tepki gösteren Kaftancıoğlu, "Eninde sonunda anlayacaksınız ama umarım geç kalmazsınız. Size de iftira atıyorlar çünkü. Bunu siz engellediniz, buraya bırakıyorum. Mutlaka götürmeniz gereken yere götüreceksinizdir" dedi.