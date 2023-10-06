CHP İstanbul İl Başkan Adayı Özgür Çelik Delegelerle Buluştu

CHP İstanbul İl Başkan adayı Özgür Çelik, il kongresi öncesinde delegelerle bir araya geldi. Çelik, seçilmesi durumunda gençlik ve kadın kollarına bütçe hakkı tanıyacaklarını ve İstanbul'daki partili seçmen sayısını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

CHP İstanbul İl Başkan adayı Özgür Çelik, 8 Ekim'de yapılacak il kongresi öncesinde delegelerle bir araya geldi.

Şişli'deki bir otelde düzenlenen programda konuşan Çelik, seçilmesi durumunda il teşkilatında gençlik ve kadın kollarına bütçe hakkı tanıyacaklarını söyledi.

Çelik, 2024'teki yerel seçimlere yönelik çalışmalarında İstanbul'daki partili seçmen sayısını artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

İstanbul'da farklı ilçelerde yaşayan vatandaşlara eşit hayat imkanı sunmak istediklerini belirten Çelik, "Bağcılar'a gideceğiz, 'Sizin çocuklarınızla Beşiktaş'ın çocuklarına eşit bir hayat, onlara eğitimde fırsat eşitliği sunmak istiyoruz.' diyeceğiz. Gençlere nasıl fırsat eşitliği sunacağımızı, o ilçenin dokusuna uygun bir biçimde anlatacağız." diye konuştu.

Çelik, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, demokratik kitle örgütleri ve diğer siyasi partilerle sürdürülebilir ilişkiler oluşturacaklarını kaydederek, seçilmesi halinde partiyi il binalarından, makamlardan değil, sokaklarda, pazarlarda, derneklerde partililerle birlikte yöneteceklerini ifade etti.

Yerel seçimlerde İstanbul'u yeniden kazanacaklarını söyleyen Çelik, "İstanbul bizlere, onu işgalden kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve onun yol arkadaşlarının emaneti." dedi.

Programa, CHP Milletvekilleri Gökan Zeybek ve Ali Gökçek, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, bazı parti meclisi üyeleri ve ilçe başkanları katıldı.