Üye Girişi
Haberi Paylaş
CHP İstanbul 2. Bölge 22. sıra adayı Yiğit Bıçaklı: 'Z kuşağı ülkemizin geleceğine şekil verecek'

CHP İstanbul 2. Bölge 22. sıra adayı Yiğit Bıçaklı: 'Z kuşağı ülkemizin geleceğine şekil verecek'

Politika Haberleri

En genç milletvekili adaylarından biri olan CHP İstanbul 2. Bölge 22. sıra adayı Yiğit Bıçaklı, seçilebilecek bir konumda olmadığını belirterek, "Z kuşağı ülkemizin geleceğine şekil verecek, tarih yazacak. Biz gençler, iyileşmeye çalışmak yerine kötüye şükreden Y kuşağıyla savaşıyoruz" dedi.

En genç milletvekili adaylardan biri Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 2. Bölge 22. sıra adayı Yiğit Bıçaklı, seçilebilecek bir konumda olmadığını belirterek, "Z kuşağı ülkemizin geleceğine şekil verecek, tarih yazacak. Biz gençler, iyileşmeye çalışmak yerine kötüye şükreden Y kuşağıyla savaşıyoruz" dedi.

CHP İstanbul 2. Bölge 22. sıra adayı Yiğit Bıçaklı, ailesinin diplomatik görevleri nedeniyle uzun yıllar yurt dışında yaşayıp, eğitim alan Yiğit Bıçakçı, 14 Mayıs'ta CHP İstanbul 2. Bölge 22. sıradan milletvekili adayı oldu. Milletvekili seçilebilecek bir konumda olmadığına dikkat çeken Bıçaklı, "Z kuşağı ülkemizin geleceğine şekil verecek, tarih yazacak. Biz gençler, iyileşmeye çalışmak yerine kötüye şükreden Y kuşağıyla savaşıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili İstanbul Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title