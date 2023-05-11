CHP İstanbul 2. Bölge 22. sıra adayı Yiğit Bıçaklı: 'Z kuşağı ülkemizin geleceğine şekil verecek'

En genç milletvekili adaylarından biri olan CHP İstanbul 2. Bölge 22. sıra adayı Yiğit Bıçaklı, seçilebilecek bir konumda olmadığını belirterek, "Z kuşağı ülkemizin geleceğine şekil verecek, tarih yazacak. Biz gençler, iyileşmeye çalışmak yerine kötüye şükreden Y kuşağıyla savaşıyoruz" dedi.

En genç milletvekili adaylardan biri Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 2. Bölge 22. sıra adayı Yiğit Bıçaklı, seçilebilecek bir konumda olmadığını belirterek, "Z kuşağı ülkemizin geleceğine şekil verecek, tarih yazacak. Biz gençler, iyileşmeye çalışmak yerine kötüye şükreden Y kuşağıyla savaşıyoruz" dedi.

CHP İstanbul 2. Bölge 22. sıra adayı Yiğit Bıçaklı, ailesinin diplomatik görevleri nedeniyle uzun yıllar yurt dışında yaşayıp, eğitim alan Yiğit Bıçakçı, 14 Mayıs'ta CHP İstanbul 2. Bölge 22. sıradan milletvekili adayı oldu. Milletvekili seçilebilecek bir konumda olmadığına dikkat çeken Bıçaklı, "Z kuşağı ülkemizin geleceğine şekil verecek, tarih yazacak. Biz gençler, iyileşmeye çalışmak yerine kötüye şükreden Y kuşağıyla savaşıyoruz" dedi.