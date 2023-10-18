CHP İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına tepki gösterdi

CHP temsilcileri, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına, sosyal medya hesaplarından yayımladıkları açıklamalarla tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Gazze'deki hastanelerde, kuvözde yaşama tutunmaya çalışan yeni doğmuş çocukların, makineye bağlı hastaların canına kastederek, kimse haklılık iddiasında bulunamaz. Bunu yapanlar kadar sessiz kalanların da sorumluluğa ortak olduğunu, bir kere daha yüksek sesle tekrarlıyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, açıklamasında, her ne olursa olsun, bir ülkenin savaş ilan ettiği diğer ülkenin hastanelerini hedef almasının insanlıkla bağdaştırılamayacağını vurguladı. Erdem, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda, Hamas'ın eylemlerini onaylamasak dahi, Filistin'in haklı mücadelesinde, gelişen koşulların bu denli barbar bir saldırıyı meşrulaştırmasını uygun göremeyiz. İsrail, insanlık suçu işlemiştir. Masumları hedef alan kim olursa olsun, Cumhuriyet Halk Partisi olarak karşısındayız."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Yaman, "Okullar, hastaneler, çocuklar ve siviller asla hedef olamaz. Tedavi gören masum insanlara yönelik saldırıyı yapanlar kadar, buna sessiz kalanlar da suçlu." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre de hastanenin bombalanmasının ne olursa olsun bir savaş suçu ve barbarlık olduğuna dikkati çekti. Emre, "İsrail'in sivillere yönelik bu saldırıları bir katliamdır. En sert biçimde kınıyor ve lanetliyorum! Bölgedeki sivillere artık zarar gelmemesi için uluslararası kamuoyu derhal inisiyatif almalı, bu insanlık suçları bir an önce durdurulmalıdır." açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın da, "İnsanlığın en ilkel dönemlerinde bile savaşta masum siviller hedef alınmamıştır. Gazze'de hastaneyi bombalamak modern dünyanın en aşağılık ve onur kırıcı davranışıdır. Lanetliyorum." ifadesini kullandı.