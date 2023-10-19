CHP Isparta Milletvekili Yemek Skandalını Meclis Gündemine Taşıdı

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Isparta Mihri Hatun KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencilerinin paylaştığı hijyenik olmayan yemek görüntülerini Meclis gündemine taşıdı. Yurtlardaki koşulları Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a soran Halıcı, yurtlardaki sorunlarla ilgili; "Anayasa'nın 'eğitim ve öğrenim hakkı' başlıklı 42. maddesi, yine Gençlik ve Spor Bakanlığı kredi ve yurt hizmetleri yönetmeliğinin 37. maddesine göre, 'Buralar, ilgili bakanlık tarafından denetlenir ve uygun, hijyenik, ucuz hatta ücretsiz yemek üniversite öğrencilerine sağlanır, sağlanmalıdır' diyor. İlgili yasa maddeleri böyleyken, fotoğraflarda gördüğünüz gibi çok uygunsuz bir durum oluşmuşken yemekhanede ve burada çıkan yemeklerde siz nasıl öğrencileri tehdit edersiniz" dedi.

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Isparta Mihri Hatun KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencilerinin hijyenik olmayan yemek görüntülerini sosyal medyada paylaşması sonrası KYK yurtlarındaki koşulları Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a sordu. Görüntüleri paylaşan öğrencilerin yurtlardan atılmakla tehdit edildiğini belirten Halıcı, konuyla ilgili şunları söyledi:

"BU YURTLARDA GEREKLİ DENETLEMELERİ YAPIYOR MUSUNUZ? HİJYEN KOŞULLARINI SAĞLIYOR MUSUNUZ?"

"Dün Isparta Mihri Hatun Kız Öğrneci Yurdu'nda barınan üniversite öğrencisi arkadaşlarımız, mutfakta hijyen kurallarının uygun olmadığını ve yemeklerin içinde yine böcek, eldiven gibi birtakım uygunsuz maddelerin çıktığını gösteren fotoğrafı paylaşıyorum. Bununla ilgili sosyal medya hesaplarından birtakım şikayetlerde bulundular haklı olarak. Biz de bununla ilgili TBMM Başkanlığı'na, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a bir soru önergesi verdik. Dedik ki, 'Bu yurtlarda gerekli denetlemeleri yapıyor musunuz? Hijyen koşullarını sağlıyor musunuz? Bununla ilgili ne söylemek istersiniz?'

Fakat biz sayın bakanın ve ilgili yetkililerin burada araştırma yapmasını beklerken, bu çocukların yurttan atılmakla, üniversite öğrencisi arkadaşlarımızın yurttan atılmakla tehdit edildiğini gördük. Bu çok üzücü bir olay. Buradan yurt müdürüne ve Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü yetkililerine seslenmek istiyorum. Anayasa'nın 'eğitim ve öğrenim hakkı' başlıklı 42. maddesi, yine Gençlik ve Spor Bakanlığı kredi ve yurt hizmetleri yönetmeliğinin 37. maddesine göre, 'Buralar, ilgili bakanlık tarafından denetlenir ve uygun, hijyenik, ucuz hatta ücretsiz yemek üniversite öğrencilerine sağlanır, sağlanmalıdır' diyor. İlgili yasa maddeleri böyleyken, fotoğraflarda gördüğünüz gibi çok uygunsuz bir durum oluşmuşken yemekhanede ve burada çıkan yemeklerde siz nasıl öğrencileri tehdit edersiniz? Bu çocuklar, bizim çocuklarımız. Bu çocukları aileleri devlete, KYK yurtlarına teslim etmişler. Fakat bakıyoruz bununla ilgili hiçbir kelam etmeyenler üniversite öğrencisi arkadaşlarımızı tehdit ediyorlar. Hem yurt müdürlüğüne, hem KYK Genel Müdürlüğü'ne, hem valiliğe buradan tekrar sesleniyorum. Sakın ha, bu çocuklarımızla uğraşmayın, bu çocuklarımızın hayatlarıyla oynamaya kalkmayın, bu çocuklarımızı kesinlikle yurttan atmaya çalışmayın. Burada hatalısınız, dolayısıyla bir an önce hatanızı telafi etmenizi bekliyoruz."