CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı: Çocuklarımızın geleceği AKP'nin ve bakanların elinde oyuncak edilmiştir

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, 22 yılda 9 milli eğitim bakanı değiştiğini belirterek, "9 bakan, irili ufaklı 18 sistem değişikliği yapmış, lise ve üniversiteye geçiş sınavları defalarca değişmiştir. Hiçbir değişiklik etkisini değerlendirmeye yetecek kadar bile uygulamada kalmamıştır. Çocuklarımızın geleceği, AKP'nin ve bakanların elinde oyuncak edilmiştir" dedi.

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Muğla Milletvekili Gizem Özcan ve Parti Meclisi (PM) üyesi Armağan Erdoğan, parti genel merkezinde ortak basın toplantısı düzenledi. CHP'li Yalıcı, eğitim sisteminin siyasallaştığını ve ideolojik hedefler için araç haline getirildiğini belirterek, "22 yılda 9 milli eğitim bakanı değişmiş, bakanların ortalama ömrü 2,5 yıl olmuştur. Her gelen bakan, bir önceki sistemi eleştirmiş, yerle bir etmiş ve kendi ortaya attığı fikirleri apar topar uygulamaya koymuştur. 9 bakan, toplamda irili ufaklı 18 sistem değişikliği yapmış, lise ve üniversiteye geçiş sınavları defalarca değişmiştir. Hiçbir değişiklik etkisini değerlendirmeye yetecek kadar bile uygulamada kalmamıştır. Çocuklarımızın geleceği, AKP'nin ve bakanların elinde oyuncak edilmiştir. Bu yıl okul öncesi, 1'inci, 5'inci ve 9'uncu sınıf öğrencilerimiz ile öğretmenlerimiz bir eğitim programı olmaktan öte iktidarın çağ dışı eğitim manifestosu olma niteliği taşıyan, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' ile döneme başlıyor. İhtiyaç analizi ve pilot çalışması yapılmamış, hazırlanma ve onaylanma süreci, katılımcı ve şeffaf yürütülmemiş, kaynakçası, bilimsel dayanakları ve yazarları belli olmayan, tüm uzmanların karşı çıkmasına rağmen onaylanan bu modele karşı CHP olarak idare işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştay'da dava açtık" diye konuştu.