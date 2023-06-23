CHP ile Türkiye Değişim Partisi birleşti

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi'nin CHP ile bütünleştiğini açıkladı. Sarıgül, birleşmenin ülkemiz açısından yararlı olacağına karar verdiklerini belirterek, "Ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, bugün itibarıyla Türkiye Değişim Partisinin (TDP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile bütünleştiğini belirterek, "Ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

Sarıgül, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, TDP ile CHP'nin birleşmesine yönelik çalışmanın tamamlandığını bildirdi.

Partileri için tarihi bir günde toplantı düzenlediklerini belirten Sarıgül, "Partimiz bugün Olağanüstü Kurultayı'nı yapmış, CHP ile birleşmenin ülkemiz açısından yararlı olacağına karar vermiştir. Bugün itibarıyla aldığımız kararla Türkiye Değişim Partimiz, Cumhuriyet Halk Partimiz ile bütünleşmiştir. Ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun." diye konuştu.

Bir dönem CHP'nin Şişli Gençlik Kolları Genel Sekreterliğini yaptığı hatırlatan Sarıgül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Karşınızda Cumhuriyet Halk Partisinin 1979 yılında Bülent Ecevit dönemindeki kurultay delegesi var. Karşınızda il kurultay delegesi, Ecevit'in bir talebesi var. Karşınızda Prof. Dr. Erdal İnönü'nün bir talebesi, SHP kurucusu, SHP'nin milletvekili var. Karşınızda DSP ve CHP'nin uzun yıllar belediye başkanı var. Şu anda 4 kere gidip 5 kere gelen Erzincan mebusu olarak karşınızda bulunmaktan da büyük bir onur duyuyorum."

Sarıgül, CHP'nin sıradan değil, Kuvayımilliye'den bugünlere gelen bir siyasi parti olduğunu söyledi.

CHP'nin her dönem önemli görevler üstlendiğini, bu dönem üstleneceği ve en büyük desteği verecekleri görevin "tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis ve bağımsız yargıya dayanan demokratik parlamenter sisteme dönüş" olacağını aktaran Sarıgül, "Omurgasından çıkan devletimizi tekrar omurgasına oturtacak isim de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur." ifadelerini kullandı.

CHP'nin iktidar olmak için kendileriyle omuz omuza, geniş kitlelerle beraber olmayı arzu ettiğini dile getiren Sarıgül, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti bizim için son derece kutsaldır ve değerlidir. Biz o daveti aynen şöyle aldık, gün ayrışma değil birleşme günüdür." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye Değişim Partisi tarihe karışmadı"

CHP ile birleşme kararıyla kolay olanı değil doğru olanı seçtiklerini ifade eden Sarıgül, "Aldığımız bu kararla Türkiye Değişim Partililer olarak tarihin doğru tarafında yer aldık. Bu kararla Türkiye Değişim Partisi tarihe karışmamış, Cumhuriyet Halk Partisi tarihiyle bütünleşmiştir." görüşünü paylaştı.

TDP Genel Başkanı sıfatıyla son konuşmasını yaptığını belirten ve duygulanan Sarıgül, "Biz Türkiye Değişim Partililer kendimizi saygıyla sevgiyle Cumhuriyet Halk Partisine ve Sayın Kılıçdaroğlu'na emanet ediyoruz." dedi.

Sarıgül, CHP'de genel başkanlık düzeyinde bir değişiklik olması halinde yol haritasının nasıl şekilleneceğine ilişkin soruya, "Türkiye'nin ve Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na her zamankinden daha fazla ihtiyacı var." yanıtını verdi.

Mustafa ???????Sarıgül, basın açıklaması sonrasında partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi ve CHP Genel Merkezi'ne hareket etmek üzere salondan ayrıldı.