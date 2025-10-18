Haberler

CHP İl Kongresi'nde Kavga Çıktı

CHP İl Kongresi'nde Kavga Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin İl Kongresi sırasında iki grup arasında çıkan kavga, polis ve kongredekilerin müdahalesiyle sona erdi. Yaralanma olmadan kongreye devam edildi.

Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İl Kongresi'nde iki grup arasında kavga çıktı.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin İl Kongresi gerçekleşti. Kongre devam ederken henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında önce tartışma sonra kavga çıktı. Kavgada yaralanma olmazken, polis ve kongredekilerin müdahalesiyle kavga sona erdi. Kavganın bitmesiyle kongre kaldığı yerden devam etti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Tarih verildi! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

Tarih verildi! Gazze'yi dünyaya bağlayan tek kapı yeniden açılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'un oturuşuna tepki yağıyor

Ali Koç'a tepki yağıyor
Vedat Muriqi, Sevilla'yı yıktı

İspanyol devini Vedat Muriqi yıktı
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
TRT'nin efsane spikeri Korhan Abay yıllar sonra otobüs beklerken görüntülendi

Nereden nereye!
Ali Koç'un oturuşuna tepki yağıyor

Ali Koç'a tepki yağıyor
İmamoğlu'nun 'savcılara hakaret' davası düştü

İmamoğlu hakkında açılan dava düştü
Hasat başladı! Günlük 5 bin TL kazanıyorlar

Hasat başladı! Günlük 5 bin TL kazanıyorlar
YSK kararını verdi: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak

YSK acil toplantıda CHP il kongresiyle ilgili kararını verdi
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Gülben Ergen, ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi

Gülben Ergen ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi
Otobüs şoförünü acımadan dövdü! İşte o anlar

Otobüs şoförünü acımadan dövdü! Nedeni bir hayli ilginç
Fatih Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok

Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok
Dilan Polat intihara mı kalkıştı? Bomba iddiaya avukatından yanıt geldi

Dilan Polat köprüde intihara mı kalkıştı? Arayıp sorduk
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.