CHP İl Kongresi'nde Kavga Çıktı
Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İl Kongresi'nde iki grup arasında kavga çıktı.
Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin İl Kongresi gerçekleşti. Kongre devam ederken henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında önce tartışma sonra kavga çıktı. Kavgada yaralanma olmazken, polis ve kongredekilerin müdahalesiyle kavga sona erdi. Kavganın bitmesiyle kongre kaldığı yerden devam etti. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika