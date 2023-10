CHP İl Gençlik Kolları Üyesi Özgür Has'ın İntiharı

Çorlu'da evinin altıncı katından atlayarak intihar eden CHP İl Gençlik Kolları üyesi Özgür Has, Zonguldak'ta gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Has'ın cenaze törenine CHP İl Başkanı, CHP Milletvekilleri ve sevenleri katıldı.

Çorlu'da evinin altıncı katından atlayarak intihar eden CHP İl Gençlik Kolları üyesi Özgür Has memleketi Zonguldak'ta göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak'ta Cumhuriyet Hak Partisinde çaycı olarak çalışan ve eşinden ayrıldığı öğrenilen Özgür Has, geçtiğimiz günlerde çalışmak için Çorlu'ya gitti. Has, kaldığı evin altıncı katından atlayarak yaşamına son verdi. Cenazesi Zonguldak'a getirilen Özgür Has için bugün Uzun Mehmet Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, CHP İl Başkanı Devrim Dural, CHP Merkez İlçe Başkanı Osman Zaimoğlu, CHP Milletvekili Eylem Ertuğrul, CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, meclis üyeleri ailesi ve sevenleri katıldı.

Özgür Has, öğle namazını müteakiben Uzunmehmet Camiinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. - ZONGULDAK