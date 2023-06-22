CHP il başkanlarından ortak açıklama: Değişim kişi bazlı değil ilke ve program merkezli olmalı

CHP'nin 81 il başkanı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan toplantının ardından bugün ortak açıklama yaptı. Açıklamada, 'Değişim, albenisi olan sihirli bir sözcüktür. Ancak kalıcı bir değişimi, dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir. Kişi bazlı kurtarıcı söyleminden kaynaklanan, yapısal ve işleyişsel eksiklikleri içermeyen değişim taleplerinin sağlıklı bir sonuç doğurmayacağı ortadadır. Bununla birlikte seçim süreci boyunca hepimizden daha çok çalıştığının bizzat tanığı olduğumuz Genel Başkanımızı itibarsızlaştırmaya yönelik yaklaşımları tasvip etmediğimizin de bilinmesini isteriz' denildi.

CHP'nin 81 il başkanı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan toplantının ardından bugün ortak açıklama yaptı. Açıklamada, "Değişim, albenisi olan sihirli bir sözcüktür. Ancak kalıcı bir değişimi, dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir. Kişi bazlı kurtarıcı söyleminden kaynaklanan, yapısal ve işleyişsel eksiklikleri içermeyen değişim taleplerinin sağlıklı bir sonuç doğurmayacağı ortadadır. Bununla birlikte seçim süreci boyunca hepimizden daha çok çalıştığının bizzat tanığı olduğumuz Genel Başkanımızı itibarsızlaştırmaya yönelik yaklaşımları tasvip etmediğimizin de bilinmesini isteriz" denildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün genel merkezde 81 il başkanı ile basına kapalı toplantı yapmıştı. İl başkanları, bugün ortak bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"KAMUOYUNDAKİ ELEŞTİRİLERİ VE TALEPLERİ DİKKATLİCE TAKİP ETTİK"

"CHP il başkanları olarak seçimi takip eden süreçte her bir ilimizde değerlendirme toplantıları gerçekleştirdik. Seçim sonuçlarını doğru yorumlayabilmek, dersler çıkarabilmek, önümüzdeki sürece daha güçlü girebilmek için konuşmak yerine bizlere oy versin, vermesin vatandaşlarımızı dinlemeyi tercih ettik ve devamında 21 Haziran Çarşamba günü genel merkezimizde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte kapsamlı ve verimli bir toplantı yaptık. Duyun-u Umumiye Kabinesinin memleketi uluslararası tefecilere teslim ettiği bir dönemde, bizler sessizce çalışmalarımızı yürütürken, bir yandan da kamuoyundaki eleştirileri ve talepleri dikkatlice takip ettik.

"KALICI BİR DEĞİŞİMİ, DÖNÜŞÜMÜ SAĞLAYACAK OLAN KİŞİLERDEN ZİYADE FİKİRLER VE İLKELERDİR"

Değişim, albenisi olan sihirli bir sözcüktür. Ancak kalıcı bir değişimi, dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir. Kişi bazlı kurtarıcı söyleminden kaynaklanan, yapısal ve işleyişsel eksiklikleri içermeyen değişim taleplerinin sağlıklı bir sonuç doğurmayacağı ortadadır. Partimizde Genel Başkanımız dahil hiçbirimiz eleştiriden muaf değiliz. Yapıcı, eksikliklerimizi gösteren eleştirilerin başımızın üzerinde yeri vardır, kabulümüzdür. Nitekim toplantımızda bizler il başkanı olarak düşüncelerimizi eleştirilerimizi özgürce dile getirdik. Bununla birlikte seçim süreci boyunca hepimizden daha çok çalıştığının bizzat tanığı olduğumuz Genel Başkanımızı itibarsızlaştırmaya yönelik yaklaşımları tasvip etmediğimizin de bilinmesini isteriz.

"YÜRÜTECEĞİMİZ KURULTAY SÜRECİNİ FİİLİ OLARAK BAŞLATMIŞ BULUNUYORUZ"

CHP yüz yıllık bir ulu çınardır, genel başkanından il başkanına sorumlu bütün mevkilerdeki yöneticilerini örgütlerinin seçtiği köklü bir partidir. Biz il başkanları olarak değişimden yana mıyız? Elbette. Değişim konusunda 'Örgüt bu konuda ne düşünüyor acaba?' diye soran olmasa da biliyoruz ki, partimizin tarihsel yolculuğunu Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına taşıyacak kadrolar CHP'de vardır ve davaları için harekete geçmeye hazırdır. Bu bakış açısıyla, kişi merkezli değil ilke ve program merkezli bir anlayışla yürüteceğimiz kurultay sürecini fiili olarak başlatmış bulunuyoruz. Yerel seçimler öncesi CHP il başkanları ve örgütü olarak her aşamada kendimizi sorgulayacak, eksikliklerimizi tamamlayacak, demokratik bir parti tüzüğünü hayata geçirecek ve kurultayımızı da tamamlayarak kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'kimsesizlerin kimsesi' diyerek tariflediği Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız. Bu sayede daha da güçlenecek, topluma umut olacak ve birlikte başaracağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."