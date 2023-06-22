CHP il başkanlarından 'değişim' açıklaması

CHP'nin 81 il başkanı, partilerindeki 'değişim' çağrılarına ilişkin, 'Kalıcı bir değişimi, dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir. Kişi bazlı kurtarıcı söyleminden kaynaklanan, yapısal ve işleyişsel eksikleri içermeyen değişim taleplerinin sağlıklı bir sonuç doğurmayacağı ortadır' açıklamasını yaptı.

CHP'nin 81 il başkanı, partilerindeki 'değişim' çağrılarına ilişkin, "Kalıcı bir değişimi, dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir. Kişi bazlı kurtarıcı söyleminden kaynaklanan, yapısal ve işleyişsel eksikleri içermeyen değişim taleplerinin sağlıklı bir sonuç doğurmayacağı ortadadır" açıklamasını yaptı.

Ankara'da dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen 81 il başkanı, partilerindeki 'değişim' çağrılarına ilişkin ortak açıklama yaptı. Açıklamada, CHP il başkanlarının seçimi takip eden süreçte her bir ilde değerlendirme toplantıları gerçekleştirdiği belirtilerek, "Seçim sonuçlarını doğru yorumlayabilmek, dersler çıkarabilmek, önümüzdeki sürece daha güçlü girebilmek için konuşmak yerine bizlere oy versin, vermesin vatandaşlarımızı dinlemeyi tercih ettik ve devamında 21 Haziran Çarşamba günü genel merkezimizde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte kapsamlı ve verimli bir toplantı yaptık. Düyun-ı Umumiye kabinesinin memleketi uluslararası tefecilere teslim ettiği bir dönemde, bizler sessizce çalışmalarımızı yürütürken, bir yandan da kamuoyundaki eleştirileri ve talepleri dikkatlice takip ettik. Değişim, albenisi olan sihirli bir sözcüktür. Ancak kalıcı bir değişimi, dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir. Kişi bazlı kurtarıcı söyleminden kaynaklanan, yapısal ve işleyişsel eksikleri içermeyen değişim taleplerinin sağlıklı bir sonuç doğurmayacağı ortadadır" denildi.

Ayrıca, CHP il başkanları ve örgütün, yerel seçimler öncesi her aşamada kendilerini sorgulayacağı kaydedilerek, "Eksikliklerimizi tamamlayacak, demokratik bir parti tüzüğünü hayata geçirecek ve kurultayımızı da tamamlayarak kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Kimsesizlerin kimsesi' diyerek tariflediği Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız. Bu sayede daha da güçlenecek, topluma umut olacak ve hep birlikte başaracağız" açıklaması yapıldı.