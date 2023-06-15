CHP il başkanlarından değişim açıklaması

TUNAKAN YILDIRIM

CHP Karabük İl Başkanı Vedat Yaşar, "Biz Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlıyız. Değişimden kastımız fikirlerde, idari kademelerde, tüzüğümüzde bir değişim olması ve oy oranımızı yukarıya çekerek halkımızla daha iyi buluşmak" açıklamasını yaptı.

CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin, CHP Sinop İl Başkanı İnan Savaş Yüksel, CHP Bartın İl Başkanı Cemal Selim Karakaş, CHP Karabük İl Başkanı Vedat Yaşar, CHP Bolu İl Başkanı Ersan Türkoğlu, CHP Zonguldak İl Başkanı Murat Pulat, CHP Düzce İl Başkanı Semih Cemşit, CHP Çankırı İl Başkanı Galip Ağaoğlu, CHP Tokat İl Başkan Murat Yazıcı; CHP Kastamonu İl Başkanlığı ev sahipliğinde bir araya gelerek seçim sonrasını değerlendirmişti.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada "yenilenme kaçınılmazdır" ifadeleri kullanılmıştı. CHP Kastamonu İl Başkanı Vedat Yaşar, bugün şu açıklamayı yaptı:

"BİZİM GENEL BAŞKANIMIZLA DA ADAYLARIMIZLA DA HERHANGİ BİR SORUNUMUZ YOK"

"Kastamonu'daki toplantımız Batı Karadeniz il başkanları toplantısı adı altında, davet edilmem ile başladı. Bu toplantılar daha önce de Abdullah Çakır (önceki dönem CHP Karabük İl Başkanı) zamanında çeşitli vesilelerle yapılıyormuş. Biz şimdi biliyorsunuz 5 buçuk 6 aylık bir il başkanlığımız var bu sürede herhangi bir şeyimiz olmadı ama bu sefer böyle bir davet aldık biz de gittik toplantıya. 9 tane ilk başkanımız katıldı, iyi bir verimli bir konuşma, tanışma, sohbet güzel bir ortamdı. Tabi onun sonucunda bu seçim süreci içinde yaşananlar, seçimden sonraki süreçte yaşananlar bunlar tartışıldı. Onun sonucunda da arkadaşlar öyle bir bildiri hazırlamışlar, yani basında şurada burada hem ulusal basına da yansıdı biliyorsunuz birçok tartışmalar çıkıyor. Aslında yazıyı okuduğumuz zaman tabii herkesin anlayışı farklı olacaktır, bizim bu konuda herhangi bir adaylıkla ilgili, genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili herhangi bir şeyimiz yok. Bizim genel başkanımızla da adaylarımızla da herhangi bir sorunumuz yok. Bizler sadece örgütlerimizin yok sayılması ile ilgili endişelerimizin olduğunu belirtmeye çalıştık.

"KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA BAĞLIYIZ VE SAYGILIYIZ"

Değişim illa başkanlık düzeyinde şurada burada olması gerekmiyor, biz genel başkanımıza kendi adıma konuşuyorum bağlıyız ve saygılıyız. Hakikaten çok iyi niyetli bir çalışma sergiledik, genel başkanımızın Başkanlığı altında ama bu kadar oldu. Değişimden kastımız, yeniliklerden kastımız bizim bu şekliyle o kadar olduğuna göre bir değişim olsun, altta, başka yerlerde, idari kademelerde, bizlerde, nerede olursa olsun, yani çalışma şeklimizde, fikirlerimizde, tüzüğümüzde... Oy oranımızı biraz daha çekelim yukarıya, halkımıza daha iyi inelim, demek ki bu şekliyle bu kadar oluyor."