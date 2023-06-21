CHP il başkanları toplantısı yapıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanlarıyla parti genel merkezinde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 81 il başkanı ile bir araya geldi. Genel merkeze girişte konuşan CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, değişim çağrılarına ilişkin "Kişisel olarak kararım değişim yapılırken herkesi harcamadan dikkatli bir değişim yapılmasından yanayım. Adıyaman il örgütü olarak genel başkanımızın yanında durma azmi ve niyeti içindeyiz. Ekrem Başkan, saygı duyduğum bir insan; ama delegelerin vereceği bir karar" dedi.

CHP'de il başkanları toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında basına kapalı devam ediyor.