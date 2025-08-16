CHP İl Başkanı: Kavga İçin Gerekeni Yapacağız

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, mahalle seçimindeki kavga hakkında yaptığı açıklamada, partisi adına üzgün olduğunu ve suçlu olanların hesap vereceğini belirtti.

'KAVGADAN KİM SORUMLUYSA GEREĞİNİ YAPACAĞIZ'

CHP Atakum İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen mahalle seçiminde çıkan kavgaya ilişkin DHA'ya açıklamalarda bulunan CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, "Kamuoyu ve basına böyle görüntüler yansıdığı için partimiz adına gerçekten çok üzgünüz. Suçlu veya hatalı kim ise mutlaka gereğini yapacağız. Ben şehir dışında olduğum için olayı görmedim. Bu tatsız durum yaşandıktan sonra arkadaşlar sadece yaşanan olay hakkında bilgi verdiler. Kavganın çıkma sebebi hakkında henüz hiçbir bilgim yok. Ancak kamuoyu ve basına böyle görüntüler yansıdığı için partimiz adına gerçekten çok üzgünüz. Ama suçlu veya hatalı kim ise mutlaka gereğini yapacağız. Böyle bir görüntü ortaya çıktığı için kamuoyu ve partili seçmenlerinden çok özür diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
