CHP İktidar Hareketi, Muharrem İnce'ye Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme çağrısında bulundu

SİNEM NAZLI DEMİR

CHP İktidar Hareketi, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi çağrısında bulundu. Mektupta, "Memleketin hali perişan, Kılıçdaroğlu'nu destekleyin" denildi.

CHP İktidar Hareketi Yönetim Kurulu adına Rufay Karahan imzasıyla yayınlanan "Ülkemizin Geleceği, Demokrasi, İnsan Hak ve Özgürlükleri Adına Sayın Muharrem İnce'ye Acil Çağrımızdır" başlıklı açık mektup şöyle:

"Sayın İnce, CHP'den istemediğiniz, beğenmediğiniz bir veya birçok sebepten dolayı ayrılmak, başka bir siyasi parti kurmak ve kurduğunuz Memleket Partisi'nden Cumhurbaşkanı adayı olmak ananızın ak sütü kadar helal ve bir o kadar da hakkınızdır. CHP'nin merkezi yönetim kademelerinin partiyi yönetim biçimi, sizin düşüncelerinize ters uygulamalar olabilir. Kırılmış ve üzülmüş olabilirsiniz. Bilmelisiniz ki, hepimizin içinde bir parça kırılmışlık ve üzülmüşlük vardır mutlaka. Hatta ideolojik bir ayrılığa düşmek de sizin bireysel ve düşünsel bir özgürlüğünüzdür. Şunu söyleyecek durumda değiliz: 'Bu parti sizi partinin hemen her kademesinde göreve getirdi. İl Başkanı yaptı. Milletvekili yaptı. TBMM Grup Başkanvekili yaptı. En nihayetinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı yaptı.'

"TEOKRATİK MONARŞİYE ÖZGÜ YÜKSEK BÜROKRATİK SINIF YARATILMIŞTIR"

Zira, siz mutlaka başarılıydınız ki bu görevlere geldiniz veya getirildiniz. Ülkeyi yöneten iktidar partisinin siyasi ve bürokratik seçkinleri ağır ve açık bir şekilde merkezileşmiş, gün geçtikçe baskıcı bir yönetimle devlet mekanizmasını ideolojik düşüncelerine yönelik siyasal araç haline getirmiştir. Cumhuriyetin liyakate dayalı hiyerarşik devlet yönetim sisteminin yerine planlı, birbirlerini istedikleri ve ihtiyaç duydukları makamlara getiren yetkiyle donatılmış ve teokratik monarşiye özgü yüksek bürokratik bir sınıf yaratılmıştır.

"ULTRA ZENGİN BİR ZÜMRE ORTAYA ÇIKMIŞTIR"

Ülkemizin yer altı ve yer üstü kaynakları bu seçkin sınıfın eliyle talan edercesine iktidarın siyasal düşüncesine hizmet eden bir kesimin eline teslim edilerek adeta ultra zengin bir zümrenin ortaya çıkması sağlanmıştır. Bu durum, teokratik siyasal bir düşüncenin ve planlı yapılmış bir çalışmanın uzun vadeli aşamalarla uygulamaya konulmasının sonucudur.

"MAKSATLARI CUMHURİYET YÖNETİMİNİ ŞERİAT REJİMİNE DÖNÜŞTÜRMEK OLACAKTIR"

Mevcut iktidarın 14 Mayıs 2023 tarihinde seçimleri yeniden kazanması halinde, bundan sonraki aşamalar ise, laik Cumhuriyet'in temel dinamiklerinin tamamen yok edilmesine yönelik planların her geçen gün alınan yeni Kanun Hükmünde Kararnameler ile açık ve aleni bir şekilde yasal düzenlemeler adı altında yürürlüğe konulması olacaktır. Bu sistematik siyasal düşüncelerin uygulaması sonucu 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' yönetim biçimi olarak yaşamımıza dikte edilmiştir. Maksat Cumhuriyet yönetimini, yaratılan tek adam iktidarı eliyle, teokratik siyasal düşünceler temelinde kalıcı bir şeriat rejimine dönüştürmek olacaktır. Bu idealin ivedilikle, çağdaş ve ilerici demokratik düşünce pratiğinde seçmen eliyle sandıkta bertaraf edilmesi gerekmektedir.

"KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEMENİZİ ZORUNLULUK OLARAK GÖRÜYORUZ"

Tüm Türkiye halkına, seçmenine, insan hak ve özgürlüklerinin doğru tanımlandığı ve yerinde uygulandığı, hukukun üstünlüğünün geçerli kılındığı, halkların eşitlik, barış ve kardeşlik içinde yaşayacağı laik ve demokratik bir Türkiye Cumhuriyeti'nin yeniden yapılandırılması için, güçlü bir demokratik parlamenter sisteme en kısa sürede geçmek üzere uygulanması için, dış ilişkilerde, ülkemizin yüksek derecede menfaatlerini ve haklarını en güçlü şekilde koruyacak, komşuluk ilişkilerini dostluğa, uluslararası hukuka ve güvene dayalı, savaşsız ve sömürüsüz bir dünya düzeninin kurulmasının içeriğinde, sosyal yaşamı, ekonomisi ve uluslararası düzeyde pasaportu güçlü, müreffeh bir Türkiye'nin yaratılmasını sağlamak için uzun soluklu, gayretli ve özverili çalışmalar sonucunda, geçmişte ortak paydalarda buluşması imkansız gibi düşünülen farklı ideolojik düşüncelerdeki siyasal partilerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan Millet İttifakı'nın ortak adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını sizin de desteklemenizi bir zorunluluk olarak görüyor ve istiyoruz.

"MEMLEKETİN HALİ PERİŞANDIR"

Siz başarılı bir eğitimci ve siyasetçisiniz. Ülkenize bir katkı sunmak istiyorsanız çağrımıza lütfen kulak verin ve destekleyin. Gün bitmeden karar alın, demokratik bir tavır sergileyin ve kazanan siz olun. Ülkesini seven, demokrasiye susamış bütün insanlarımız böylesi feragati, özveriyi ve gayreti sizden bekliyor. Lütfen unutmayınız, içinde bulunduğumuz dönemde memleketin hali perişandır.

"BU ÇAĞRIMIZI BİR ZORUNLULUK OLARAK TANIMLIYORUZ"

CHP'nin tek başına bir halk iktidarıyla buluşmasını sağlamak amacıyla genel başkanına ve örgütlerine bağlı, parti disiplini içeriğinde örgütlerimizle birlikte yüksek performansla ve özveriyle gönüllülük esasına dayalı çalışan bir düşünce ve eylem platformu olan 'CHP İktidar Hareketi' olarak bu çağrımızı mutlak bir zorunluluk ve görev olarak tanımlıyoruz. Çağrımıza olumlu yanıt vereceğiniz ümidiyle..."