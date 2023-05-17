CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'ten seçim açıklaması

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Cumhurbaşkanlığı için 2 bin 269 sandık sonuç tutanağında farklılık tespit ettik. Tabii 4 adayın da lehine, aleyhine olabilir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine olanları da ayrıca tabii ki tespit ediyoruz. Pazartesi 17.00 itibarıyla hepsinin itirazları yapıldı" dedi.

CHP'li Erkek, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Erkek, yurt içinde 192 bin 214, yurt dışında ise 9 bin 593 sandık olmak üzere toplam 201 bin 807 sandıkta oy kullanıldığını belirterek, "Bu sandıkların tamamına yakınında yani yüzde 99.9 oranında ıslak imzalı sonuç tutanaklarını sistemimize girdik. O küçücük oranın da kontrollerini yapıyoruz. Yüzde 100 olarak tamamlayacağız" dedi.

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023