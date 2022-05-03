CHP heyeti DSP heyeti ile bayramlaştı

ANKARA - Ramazan Bayramı kapsamında Parti Meclisi Üyesi Aylin Nazlıaka başkanlığındaki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Genel Başkan Yardımcısı Onur İste başkanlığındaki Demokratik Sol Parti heyeti ile bayramlaştı.

Ramazan Bayramı'nda gelenekselleşen partiler arası bayramlaşma kapsamında, Parti Meclisi Üyesi Aylin Nazlıaka, Parti Meclisi Üyesi Zeynel Emre, Parti Meclisi Üyesi Semra Dinçer ve Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Canan Taşer'den oluşan Cumhuriyet Halk Partisi heyeti bugün 17 parti ile bayramlaşacak. Bu kapsamda, CHP heyeti, Genel Başkan Yardımcısı Onur İste, Parti Meclisi Üyesi Metin Oktay ve Örgüt Kurulu Üyesi Tuğçe Tekçe ve Örgüt Geliştirme Başkan Yardımcısı Ahmet Önal'dan oluşan Demokratik Sol Parti heyeti ile bir araya geldi. Nazlıaka ve İste başkanlığındaki ikili görüşmede 2 yıllık Covid-19 pandemisi ardından yüz yüze bayramlaşmadan memnun oldukları vurgulandı.

DSP heyetini bayramını kutladıktan sonra konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi Nazlıaka, "Aslında hepimizin bu bayramda dilekleri ortak sanıyorum. Bizler istiyoruz ki uzaktaki akrabalarını ziyaret etmek isteyen kişilerin yakıt masrafını, bilet masrafını düşünmek zorunda kalmadığı, bu bayramda eskilerle idare edelim, yeni kıyafet almayalım demek zorunda kalmadığı, gençlerimizin geleceksizlik endişesi duymadığı, çocuklarımızın gülerek kutladığı, mutlu, huzurlu, adil bayramlar olsun. Hepimizin mücadelesi ortak. Böyle bayramları kutlamayı hayal ediyoruz. Dünyada, yurtta barışın olduğu, hayatın her alanında. Demokrasinin içselleştirildiği bir bayram olmasını diliyoruz" dedi.

CHP heyeti, DSP heyetinin ardından yüz yüze şekilde Vatan Partisi heyetini ağırlayarak bayramlaşacak.