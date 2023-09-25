CHP Heyeti Çin'de Görüşmelerini Sürdürüyor

CHP İstanbul Milletvekili ve Yurtdışı Örgütlenme Koordinatörü Yüksel Mansur Kılınç ve 6 CHP'liden oluşan heyet, davetli olarak gittikleri Çin'de görüşmelerini sürdürüyor. CHP'nin 100'üncü kuruluş yılı nedeniyle, Çin Halk Cumhuriyeti Guizhou Eyaleti Dışilişkiler Ofisi Direktörü Tao Pingsheng'e 100'üncü yıl rozeti takdim etti. CHP ve Çin Komünist Partisi'nin tarihlerinin anlatıldığı görüşmede Tao, CHP'nin 100'üncü yılını kutladı.

CHP İstanbul Milletvekili ve Yurtdışı Örgütlenme Koordinatörü Yüksel Mansur Kılınç ve 6 CHP'liden oluşan heyet, davetli olarak gittikleri Çin'de görüşmelerini sürdürüyor. Kılınç, CHP'nin 100'üncü kuruluş yılı nedeniyle, Çin Halk Cumhuriyeti Guizhou Eyaleti Dışilişkiler Ofisi Direktörü Tao Pingsheng'e 100'üncü yıl rozeti takdim etti. CHP ve Çin Komünist Partisi'nin tarihlerinin anlatıldığı görüşmede Tao, CHP'nin 100'üncü yılını kutladı.

Yüksel Mansur Kılınç başkanlığında; aralarında CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Dursun Poyraz, CHP Yurtdışı Örgütlenme Görevlileri Mustafa Ataş ve Seval Ödemiş, CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı ve Milletvekili Danışmanı Gülhan Taşkıran yer aldığı CHP heyeti resmi davetli olarak gittiği Çin Halk Cumhuriyeti'nde görüşmelerini sürdürüyor. Çin'in Sichuan eyaletinde akıllı şehirler, dijital ekonomi, devlet inovasyon bölgesi ve Demir İpek Yolu Limanı'nda incelemeler yapan CHP heyeti Çinli yetkililerle resmi görüşmelerde bulundu.

Çin Halk Cumhuriyeti Guizhou Eyaleti Dışilişkiler Ofisi Direktörü Tao Pingsheng, CHP heyeti ile bir araya geldi. Görüşmede, 1921 yılında kurulan Çin Komünist Partisi ile 1923 yılında kurulan CHP'nin tarihleri ve 100 yıllık süreçleriyle ilgili karşılıklı sunumlar yapıldı.

Yüksel Mansur Kılınç'ı ve CHP heyetini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Tao, iki ülke ve iki parti arasında uzun geçmişe sahip dostluk ilişkisi bulunduğunu vurguladı. Kılınç ise CHP ve Çin Komünist Partisi'nin benzer tarihi süreçlerden geçtiğine vurgu yaparak, "Her iki parti milli kurtuluş mücadelesi vermiş, ülkelerinde cumhuriyeti kurmuş ve devrimleri gerçekleştirerek tarihe yön vermişlerdir" dedi.

Görüşmede, CHP'li Kılınç, Guizhou Eyaleti Dışilişkiler Ofisi Direktörü Tao Pingsheng'e CHP'nin 100. Yıl rozetini takdim ederken, CHP'nin 100. yılını kutlayan Tao ise Kılınç'a Çin Komünist Partisi'nin rozetini sundu.