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CHP heyeti Çelikhan'da

CHP heyeti Çelikhan'da

Politika Haberleri

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine gelen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere Çelikhan halkı tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine gelen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere Çelikhan halkı tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı.

CHP heyeti, ilk olarak Çelikhan merkezde ve Pınarbaşı Beldesinde millet ittifakı seçim irtibat bürosunun açılışı gerçekleştirdi. Açılan seçim büroları sonrası CHP heyeti vatandaşlarla bir araya geldi.

Programlarda konuşan CHP Adıyaman Milletvekili ve 1.Sıra Milletvekili Adayı Abdurrahman Tutdere, "Sözümüz söz. Adıyaman'ın tütününe ekmek parasına, alın terine sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Millet ittifakının iktidarında Çelikhanlının ekmek parası, genç kızların çeyizi, öğrencilerin bursu, Mehmetçiğin harçlığı olan tütüne getirilen hapis cezasını yırtıp çöpe atacağız. Bütün halkımızı kucaklayacağız. 14 Mayıs'ta hak tanımayan, hukuk tanımayan, yıllardır bize kan kusturan bu sistemden kurtulacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman Seçim Sonuçları
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Abdurrahman Tutdere Milletvekili Adıyaman Politika Haberler

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