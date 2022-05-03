CHP heyeti BBP heyeti ile bayramlaştı

Ramazan Bayramı kapsamında Parti Meclisi Üyesi Aylin Nazlıaka başkanlığındaki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis'in başkanlığındaki Büyük Birlik Partisi (BBP) heyeti ile bayramlaştı.

Ramazan Bayramı'nda gelenekselleşen partiler arası bayramlaşma kapsamında, Parti Meclisi Üyesi Aylin Nazlıaka, Parti Meclisi Üyesi Zeynel Emre, Parti Meclisi Üyesi Semra Dinçer ve Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Canan Taşer'den oluşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti bugün 17 parti ile bayramlaşacak. Bu kapsamda, CHP heyeti, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, Kadın Kolları Başkanı Dilek Keskin, MKYK Üyesi Arif Özdemir'den oluşan Büyük Birlik Partisi (BBP) heyeti ile bayramlaştı.

CHP Parti Meclisi Üyesi Nazlıaka, BBP heyetinin bayramını kutladıktan sonra BBP MKYK Üyesi Özdemir'in öldürülen Başak Cengiz'in ailesini ziyaret etmesine atıf yaparak, "Hazin bir dava. O yüzden aileye sahip çıkmanız da kıymetli. Bizler de hep ailenin yanında olduk. Tabii cezaların caydırıcı olması gerekiyor ama her şeyden önce cinayetlerin önlenmesi gerekiyor. Cinayet önlenmeli. Korumaya ve cezalandırmaya gerek kalmamalı. Cezalandırmada da çok haksız hukuksuz kararlar çıkıyor. Dolayısıyla biraz olsun yüreğimize su serpen bir karar çıkmış oldu" dedi.

Nazlıaka, sağlık, barış, huzur ve adalet içerisinde karşılayacakları bayramların olması temennisinde bulunarak, "Bu vesile ile CHP ailesi olarak biz de sizin partinizin ailesindeki herkese tek tek hayırlı bayramlar diliyoruz" diye konuştu.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Yelis ise şunlar söyledi:

"İnşallah bu bayramlar Türkiye'nin birliğine, beraberliğine, huzuruna hizmet eder. Çünkü Türkiye'nin içerisinde bulunduğu jeopolitik konum belli. Dünyanın içinde bulunduğu hem askeri hem ekonomik hem de siyasi alanda bir sürü sıkıntıları var. Bunların da bizleri etkilememesi mümkün değil. Herkes kendi ufkunun yettiği kadar, kendi inandığı açıdan ülkeye hizmet etmek için çaba içerisinde. İnşallah bundan sonra daha da güzel daha da üslup içerisinde bir hizmet yarışı içerisinde oluruz. Kararı da neticede millet veriyor. Milletin verdiği karar baş tacı yapılmak şartıyla. Seçimler de yaklaştı. 14 ay kaldı. Biz, sizleri de takip ediyoruz. 6'lı masaydı, kendi içerisinde birtakım görüşmeler olsun. Ben hem görevim icabı hem de alana yatkınlığım olduğu için okudum. Daha öncesini de takip ediyordum zaten. Bundan sonraki süreçte de artık adaylıklar, aday adaylıkları gibi." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika