CHP Heyeti, Federal Almanya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Baerbock ile Görüştü

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz ve CHP PM üyesi Yunus Emre, CHP Genel Merkezi'nde; Federal Almanya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü.

Federal Almanya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Almanya Parlamentosu'ndaki siyasi parti temsilcilerinden oluşan bir grup milletvekili ile birlikte bugün CHP Genel Merkezi'nde, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz ve CHP PM üyesi Yunus Emre ile görüştü.

Yapılan açıklamada, "Görüşmede, Türkiye'nin seçime doğru gitmekte olduğu önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmelerimiz Sayın Bakan'a aktarılmış, bu çerçevede CHP'nin ve Altılı Masa'nın görüşleri Sayın Bakan ile paylaşılmıştır" denildi. Görüşmede, ayrıca; Avrupa'da ve bölgemizde yaşanan gelişmeler hakkında dış politika ve güvenlik konularının da değerlendirildiği belirtildi.