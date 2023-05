CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu: Seçmen listelerinde hile yapıldığına dair şüpheler var

CHP'den Hatay milletvekili seçilen Servet Mullaoğlu, Samandağ ilçesinin Çiğdede Mahallesi'nde aynı adrese kayıtlı 300 seçmen tespit ettiklerini belirterek, "Muhtemelen seçmen listelerinde kesinlikle hile yapıldığına dair çok kuvvetli şüpheler var. Bu işin peşini bırakmayacağız. Bu işin altından kim çıkarsa çıksın, ucu nereye dokunursa dokunsun bu darbeyi yapanları, hile ile darbe yapanları sonuna kadar kovalayacağız. Yasal bütün haklarımızı kullanacağız" dedi.

14 Mayıs'ta milletvekili seçilen 28. Dönem CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, Hatay'ın Samandağ ilçesi Çiğdede Mahallesi'nde aynı adreste kayıtlı 300 seçmenin tespit edildiğini duyurdu.

Mullaoğlu, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Demokrasilerde seçmen iradesinin sandığa yansıması çok önemli bir unsurdur. Seçim olmasa demokrasi olmaz. Ama seçmen iradesinin özgürce yansıması gerekiyor. Seçmen iradesini sakatlayan her unsur, demokrasiye vurulan bir darbedir. Dolayısıyla hile ile yapılan bu unsurları da hile ile yapılan her şeyi de darbe olarak nitelendirmek gerekiyor. Biz şu an bugün, Samandağ ilçesinde, Çiğdede Mahallesi'nde 300 seçmenin aynı adrese kayıtlı olduğunu gördük.

"SADECE SAMANDAĞ'DA BU YAPILIYORSA KAYSERİ'DE, YOZGAT'TA, KARADENİZ'DE NELER YAPILMIŞ OLABİLİR"

Sadece Samandağ'da bu yapılıyorsa acaba Kayseri'de, Yozgat'ta, Karadeniz'de başka yerlerde neler yapılmış olabilir? Muhtemelen seçmen listelerinde kesinlikle hile yapıldığına dair çok kuvvetli şüpheler var. Bu işin peşini bırakmayacağız. Bu işin altından kim çıkarsa çıksın, ucu nereye dokunursa dokunsun bu darbeyi yapanları, hile ile darbe yapanları sonuna kadar kovalayacağız. Yasal bütün haklarımızı kullanacağız. Bunu kabul etmek mümkün değil."