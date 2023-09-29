CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, hükümetten Hatay'da kalıcı konutlar için çaba istedi

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hatay'da kalıcı konutların yapılması için hükümetten çaba gösterilmesini istedi. Kara, depremzedelerin yaşadığı sorunları ve yapılan çalışmaları basın toplantısında açıkladı.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, hükümetten Hatay'da kalıcı konutların yapılması için gerekli tüm çabayı göstermesini istediklerini belirtti.

Kara, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Hatay'da ağustos ayının sonu itibarıyla yıkılmayı bekleyen bina oranının yüzde 50 olduğunu söyleyen Kara, 166 konteyner kentte yaklaşık 144 bin vatandaşın barındırıldığını belirtti.

CHP'li Kara, "Biz göçebe olarak yaşayabilecek toplum değiliz. Hükümetten bir an evvel Hatay'a tek gözüyle değil dört gözüyle bakarak kalıcı konutların yapılması için gerekli tüm çabanın gösterilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Hatay'da 30 bin 350 civarında konutun ihalesinin yapılmış durumda olduğunu kaydeden Kara, kalıcı konutların ne zaman teslim edileceğine ilişkin Hatay halkının kafasında büyük soru işaretleri olduğunu dile getirdi.

Hükümetin, orta hasarlı binalarla ilgili ne yapacağını ifade etmek zorunda olduğunu belirten Kara, kiracılara ve ev sahiplerine verilen yardımın da revize edilmesi gerektiğini söyledi.

Kara, enkazlar taşınırken kamyonlarda branda kullanılmadığını, iş güvenliği tedbirlerinin alınmadığını, halk sağlığı sorununun yaşandığını kaydetti.

Hatay'da okullar ve üniversiteler için erteleme kararı verilmesinin doğru olacağını savunan Kara, depremzede öğrencilerden yurt ücreti alınmamasını istedi.