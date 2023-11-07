CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hatay'ın GAP'a dahil edilmesi gerektiğini söyledi

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hatay'ın sulama ve enerji yatırımları başta olmak üzere tüm teknik sektörleri kapsayan GAP'a dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda; "Hatay'ın başta sulama ve enerji yatırımları olmak üzere; tarım, sanayi, kentsel, kırsal, altyapı, ulaştırma gibi tüm teknik sektörleri kapsayan entegre bir kalkınma projesi olan GAP'a dahil edilmiş olması gerekir. Kilis ve Antep ile sanayiye sınır olan bu ilin mutlaka GAP içinde bir entegrasyon içine dahil olması gerçekten depremden sonra kendi bölgemiz için çok kıymetli olacaktır" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 bütçe teklifi, kesin hesap ve Sayıştay raporları görüşülüyor. Komisyonda Hatay'ın özellikle sanayi alanında desteklenmeye ihtiyacı olduğuna dikkat çeken CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, şunları söyledi:

"TARIMSAL OSB'LER KONUSUNDA HEM ÜRETİCİLERİMİZİN HEM DE İHRACATÇILARIMIZIN DESTEKLENMESİNE İHTİYAÇ VAR"

"2021 yılı itibarıyla Hatay'ın nüfusu 1 milyon 670 bin ve 11 ili kapsayan 6 Şubat depreminde en fazla yarayı alan il maalesef Hatay oldu. 104 milyar dolarlık bir zarar var. Hem can kaybı açısından hem de ekonomik anlamdaki bu zararın yüzde 50'sine Hatay ili maalesef kendi başına katlanmak zorunda. Bölgemizin en önemli lokomotif sektörleri demir-çelik ürünleri, filtre imalatı, ayrıca yaş sebze ve meyveler, narenciye ve diğer tarım ürünleridir. Deprem sonrasında çok fazla iş gücü kaybı yaşandı. Deprem bölgelerinin özellikle Hatay'ın esnaflar ve şirketler açısından ciddi şekilde desteklenmeye ihtiyacı var. Endüstri, ihtisas bölgelerinin özellikle İskenderun körfezindeki sanayi tesislerinin kurulması açısından çok fazlaca biliyoruz. Aynı süreç içerisinde özellikle narenciye açısından tarımsal OSB'lerin mutlaka kurulmasıyla ilgili bir takım işlemler yapılmalı. Narenciye işlenmeli, kurutulmalı, meyve suyu haline getirilmeli. Narenciye için çok kıymetli bir bölge, tarımsal OSB'ler konusunda hem üreticilerimizin hem de ihracatçılarımızın desteklenmesine ihtiyaç var.

"HATAY'IN TÜM TEKNİK SEKTÖRLERİ KAPSAYAN ENTEGRE BİR KALKINMA PROJESİ OLAN GAP'A DAHİL EDİLMİŞ OLMASI GEREKİR"

Hatay'ın başta sulama ve enerji yatırımları olmak üzere; tarım, sanayi, kentsel, kırsal, altyapı, ulaştırma gibi tüm teknik sektörleri kapsayan entegre bir kalkınma projesi olan GAP'a dahil edilmiş olması gerekir. Kilis ve Antep ile sanayiye sınır olan bu ilin mutlaka GAP içinde bir entegrasyon içine dahil olması gerçekten depremden sonra kendi bölgemiz için çok kıymetli olacaktır. Hatay'da 2021'de firmaların gerçekleştirdiği ihracatta, 484 milyon dolarlık yaş sebze ve meyve vardır. Yaş meyve ve sebze ihracatçıları, nakliyeciler ve buradaki lojistik gerçekten depremden çok etkilendi. Destekler için asla bir ölçeklendirme, kriter konmamalı. Çünkü Hatay'da ağır hasarlı evi olanda, iş yeri olanda depremzede, evi yıkılan da, az hasarlı evi olan veya dükkanı olanda depremzede. O bakımdan gerçekten bir eşitlik ilkesini adilce kullanamamış oluruz.

Şu an Hatay'da kayıp durumunda olan yüzlerce aile, binlerce insan var. Mutlaka hem AFAD'a teknik ve altyapı açısından perspektif sunabilirsiniz. Hatay'da AFAD'ın yaptığı konteynerlerin altyapısı gerçekten teknolojiden uzaktı."