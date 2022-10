CHP Grup Toplantısı

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Hrant Dink'in öldürülmesi olayının Türkiye'yi birbirine daha da kaynaştırdığını belirterek, "Bu olay Türkiyeyi kaynaştırdı. Türkiye'de var olabilecek olan duygu çatışmalarının üstüne çıkmanın mümkün olduğunu bize gösterdi" dedi.

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, parti grubundaki konuşmasına, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesi konusuyla başladı. Siyasal tartışmaların insan öldürerek yapılmaması gerektiğini söyleyen CHP lideri, son yaşanan cinayetten herkesin kendine düşen dersi alması gerektiğinin altını çizdi. Baykal, "Bu yöntemlerle hiçbir sonuç almanın mümkün olmadığı bu anlayışla, öldürme yaklaşımıyla hiçbir siyasi tartışmada, çekişmede üstünlük tesis etmenin, haklılığı tescil etmenin mümkün olmadığını herkesin görmesi lazım. Bu maalesef bizim geçmişte karşılaştığımz bir temel olaydır" diye konuştu.

Bahriye Üçok, Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Necip Hablemitoğlu gibi çok sayıda değerli insanın bu şekilde hayatlarını kaybettiğini ifade eden Baykal şöyle konuştu:

"Artık bunlara bir son vermek lazım. Türkiye'nin artık böyle olayları yaşamaması gerektiğine kesin inandığımızı açık yüreklilikle söylüyorum. Acı olay hepimizi çok sarstı. Geçmişte yaşanan olaylardan farklı olarak bu olayda Türkiye'nin her kesiminden, her cografyasından, toplumumuzun her siyasi anlayışından ortak bir duyarlılık içinde, bu olay karşısında çok açık, net bir tavır takındığını gördük. Bunu çok önemli bir gözlem olarak değerlendiriyorum. Bu olay Türkiyeyi kaynaştırdı. Türkiye'de var olabilecek olan duygu çatışmalarının üstüne çıkmanın mümkün olduğunu bize gösterdi. Bu olay karşısında tüm Türkiye bütün insanlarıyla her kesimiyle bir büyük derin üzüntü içine girdi. Derin bir elem duygusu yaşadı. Bu, Türkiye'nin bütünleştiği temel bir nokta oldu. Bu olay Türkiye'ye yönelik bir suikast olarak ortaya çıkmıştır. Hiç kuşku yok. Türkiye'ye en büyük zararı verebilecek olan bir girişimdir. Ama o zararı verememiştir. Tam tersi, bu olay karşısında insanımız müthiş bir sağduyuyla gereken tavrı çok açık, kesin bir biçimde almıştır. Hiç kimse bu olayın arkasına yapışmamıştır. Ailesi dahil olmak üzere sanığın babası, anası olmak üzere hiç kimse. Bu, ders alınması gerken bir olaydır. Gerçek Türkiye bu olay karşısında takınılan tavırla ortaya çıkmıştır. Bu olay bir sınavdır. Halkımız, bu hain saldırıyı reddederek, ihbar ederek, karşısında tavır takınarak değrelendirmiştir. Bunu hepimizin sahiplenmesi lazım. Bunu hepimizin desteklemesi lazım. Hepmizin bunu sahiplenmesi lazım".

Türkiye'nin etnik ve mezhepsel çatışma içine çekilmek istendiğini belirten Baykal, "Bunu isteyenler Türkiye'nin tümünün bu olay karşısında sergilediği saygıdeğer tavır karşısında, bir kez daha hüsrana uğrayacaklardır" diye konuştu. Bu olayı kendi küçük hesapları için değerlendirmek isteyenlerin çıkabileceğini, bunun dışarıdan veya içeriden gelebileceğini söyleyen CHP lideri, "Yanlış bir iş yapılmıştır, ayıp bir iş yapılmıştır Türkiyeye karşı ayıp bir iş yapılmıştır Türkiye gereken cevabı vermiştir. Bu olayı Türkiye'nin onurunu, haysiyetini, şerefini, kimliğini zedelemek için kullanmak isteyenler de çıkacaktır. Bunlara da itibar etmememiz lazımdır. Biz Türkiye'ye, Türkiye'nin siyasi kültürüne yakışan bir tavrı giderek daha güçlü bir şekilde geliştirmek durumundayız. Düşmanlık değil, çatışma değil, imha değil, 72 milleti bir sayan, senin gibi düşünmeyen bir insanı da sayan, bir hoşgörü anlayışını Türkiye'mizde bir bayrak gibi dalgalandırmalıyız" ifadelerine yer verdi.

"TRABZON'DAKİ EKONOMİK VE SOSYAL SIKINTI"

Bu olayda bir büyük yanlışın yapıldığını, Trabzon'a karşı bir kampanya başlatıldığını ifade eden Baykal, bunun doğru olmadığını, ancak Trabzon'da sosyal ve ekonomik anlamda çok sıkıntıların yaşandığını söyledi. Bir papazın öldürülmesiyle ilgili olayın ardından, gereken ilginin gösterilmediğini söyleyen Baykal, Trabzon'daki gelişmelerin dikkatle irdelenmesi gerektiğini ifade etti. Trabzon'da ekonomik ve sosyal sıkıntıların çok büyük boyutlarda olduğunu, bunların gazete sayfalarında manşetlere taşındığını ifade eden Baykal, bu olumsuzlukların çok tehlikeli sonuçların ortaya çıkabileceği mesajını verdiğini kaydetti.

Baykal, konuşmasında, bugün TBMM'da yapılacak gizli oturum çerçevesinde Irak olayına da değindi. Baykal, "Kuzey Irak'a Amerikan askerleriyle girme tezkeresi değil. Türkiye'yi karıştırmak istiyorlardı. Biz onu önledik. Türkiye 1 Mart'ı reddederek Irak'a döndürülmesini reddetmiştir. Bu da net bir gerçektir, tartışılacak bir tarafı yoktur" ifadelerine yer verdi.

Irak kordonunda gerekli tedbirlerin alınmadığını, o yüzden bugünkü durumun ortaya çıktığını söyleyen Baykal, kendilerinin hiçbir ideolojik tutum içinde olmadan 1 Mart tezkeresini reddettiklerini ancak yine Irak sınırında asker bulundurulması için tezkere çıkarılması gerektiğini söylediklerini ifade etti. Bugün, Irak'a yapılan müdahalenin Irak'ı parçaladığını söyleyen CHP lideri, bu parçalanmanın yanlış olduğunun altını çizdi.

