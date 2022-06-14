CHP Grup toplantısı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adalet yürüyüşü bir başlangıçtı, sürdürüyoruz. Sürdürmeye devam edeceğiz. O yürüyüş bizi, 6 lideri buluşturdu. Hepimiz adaleti istiyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, adalet yürüyüşüne atıf yaparak, "Adalet yürüyüşü bizim tarihimizde değil siyasi dünya tarihimizde önemlidir, bunu anlatırken duygulanırım" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu bu sözleri söylerken gözleri doldu, sesi titredi.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"O yürüyüş bir başlangıçtı. Adalet yürüyüşü bir başlangıçtı, sürdürüyoruz. Sürdürmeye devam edeceğiz. O yürüyüş bizi, 6 lideri buluşturdu. Hepimiz adaleti istiyoruz. O yürüyüş sayesinde büyük kentler CHP tarafından yönetiliyor. Bu yürüyüş bitmiş değil. En son kişi adaletsizlikten şikayet etmeyeceği zamana kadar mücadele devam edecek. Adaletsizlik büyük boyutlara ulaştı ki sıradan sorunları görmezden geldik. Pençe operasyondan şehitler geliyor acılarını bile doğru dürüst yaşayamıyoruz. Bölücü örgüte karşı mücadele eden güvenlik güçleri hayatlarını veriyorlar. Bütün bunları düşünerek vatandaşlara seslenmek isterim. Ben size bize katılın derken iki kelime yan yana katılın derken bu kesişmenin sonradan olmadığını bu davetin sıradan davet olmadığını bilmenizi isterim. Adalet istiyorsanız bize katılın. Beraber yaşayalım huzur içinde yaşayalım diyorsanız bize katılın. Temiz siyaset istiyorsanız bize katılın. Yeni doğan çocuk vergi veriyor. Bu siyaset vergiyi nereye harcıyor merak ediyorsanız bize katılın. Temiz siyaset istiyoruz, elin oğlu yapıyor biz niye yapmayalım."

Mazot fiyatlarına değinen Kılıçdaroğlu, "Otobüs şoförünün sırtından getirip nasıl zengin ederim diye uğraşacaksın. Nefes alamıyoruz diyorlar. Evet nefes alamıyorlar. Akaryakıttan alınan vergi 6 kat artı. Her benzin istasyonu bir vergi dairesi. Mazotu alıyorsa, dünya vergi ödüyor, memleket bu hale geldi. Türkiye'de ekilemeyen binlerce dönüm alan var, Sudan'da kiralıyorlar, ekeceğiz diye, Venezuela'ya gidişleri başka bir nedenle onları baronlar daha iyi bilir. İktidar olduğumuzda güneşten elektrik üretip çiftçiye bedava vereceğiz çiftçi elektrikten gelir elde edecek. Benim sözüm senettir gereğini yapıp bedelini ödeyeceğim. Aç açıkta yok diyor. Enflasyon sorunu yok pahalılık var diyor ya Allah aşkına şaşırmış bilmiyor ne söyleyeceğini enflasyonun ne olduğunu bilmiyor. Verilere bakalım Dünya Gıda Örgütü açlık haritası, Türkiye'de 15 milyon kişi yetersiz besleniyor diyor. 5 yaş altı bebeklerin yüzde 6'sı yetersiz besleniyor. Garibanların boyu niye kısa? Yetersiz beslendiği için" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika