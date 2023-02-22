CHP Grup toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adaleti getireceğimize inanacağız. Deprem gecesinden bu yana dayanışma içinde olan insanlarımız için inanmak zorundayız. Kurallar koyacağız, o kuralları çiğnetmeyeceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, deprem felaketine değinerek, "Yüreğimizde çok derin bir yara açıldı. Milletimizin başı sağolsun. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. İnsan ne dese, nasıl dese bilemiyor. Konuşmamı yaparken alkış ve slogan atılmamasını istiyorum. 15 dakikalık bir konuşma yapacağım, sonra dağılacağız. Haberi aldığımda hepiniz gibi dehşete düştüm. Hatay'a vardık. Gördüklerim nasıl anlatılır bilmiyorum. Rüyada gibiydik. Gördüğümüz gerçek, olamayacak kadar kabustu. Kadim şehirlerimizde ölümden başka hiçbir şey yoktu. İnsanlar isimleri haykırıyordu sokaklarda. Herkes birbirinin adını söylemeye çalışıyordu. Gerçek bir zifiri karanlık. Gece dinlenmeye çekildik ama uyumak mümkün değil. Halkımızın acısını düşünüyorum. Duygularım karma karışıktı. Bu ülkede her şeyi bölüştüler, acılar hariç. Yarın torunlarım büyüyecek, Allah ömür verirse soracaklar bana, en zor zamanda dede sen neredeydin diye? Anladım ki ben artık eski ben olamayacağım. Basın müşavirim Ömer'i aramaya çalıştım. Telefonlar çekmiyor, hiçbir şey çalışmıyor. Kaldığı araca gittim, o da uyumuyordu. En zor zamanda nerede duracağımı söylemem lazım. Gelecekte torunumun soracağı sorulara yanıt vermem lazım dedim. Ne sarayı ile ne çeteleriyle hizalanacağım. Milleti için evlatları için var olmayan yapıyı yüceltmeyeceğim dedim"

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"İktidarı değiştireceğiz, orası kolay. Ama değişim iktidarı değiştirmekten büyük olmalı. Zihniyeti değiştirmemiz lazım. Bu düşünce şeklini kökünden kurutmamız lazım. Devlete yaklaşımımızı değiştirmemiz lazım. Depremler hep olacak sevgili dostlar. Devlet artık depremler karşısında aciz kalmayacak. Bu kabus bir daha yaşanmasın. Siyaset haramdan riyadan yalandan elini çekecek. İkinci yüzyılda artık bunlar yaşanmasın. Kayırma bitecek, suiistimal bitecek. Açgözlülük bitecek, rant bitecek. Her birimiz elimizi taşın altına koyacak. Önce inanacağız. İşin kuralı budur. Birbirimize inanacağız. Adaleti getireceğimize inanacağız. Deprem gecesinden bu yana dayanışma içinde olan insanlarımız için inanmak zorundayız. Kurallar koyacağız, o kuralları çiğnetmeyeceğiz. Artı imar aflarını ağzımıza almayacağız" dedi. - ANKARA