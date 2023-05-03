Üye Girişi
Haberi Paylaş
CHP Grup Başkanvekili SKM açılışına katıldı

CHP Grup Başkanvekili SKM açılışına katıldı

Politika Haberleri

Yaklaşan 14 Mayıs seçimleri öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi, Balıkesir İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı.

Yaklaşan 14 Mayıs seçimleri öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi, Balıkesir İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın da katıldığı açılışta seçimin önemine vurgu yapıldı.

CHP İl Başkanı Erden Köybaşı ve yönetimi tarafından hazırlanan Seçim Koordinasyon Merkezi bir iş merkezinde açıldı. Seçim gününe kadar seçim çalışmalarının koordinasyonunun yapılacağı merkezde seçim akşamı da sandık görevlilerinden elde edilen sonuçlar bilgisayara işlenecek. CHP SKM'nin açılışında konuşan Grup Başkanvekili Özgür Özel, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nu ikinci tura kalmadan seçtirmek için çalışacaklarını söyledi. - BALIKESİR

Balıkesir Seçim Sonuçları
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel Balıkesir 14 Mayıs Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title