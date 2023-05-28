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CHP Grup Başkanvekili Özkoç, oyunu Sakarya'da kullandı

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, oyunu Sakarya'da kullandı

Politika Haberleri

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Sakarya'da oy verdi. Özkoç, annesi Gülser Özkoç ve CHP İl Başkanı Cengiz Çiçek ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu'na geldi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Sakarya'da oy verdi.

Özkoç, annesi Gülser Özkoç ve CHP İl Başkanı Cengiz Çiçek ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu'na geldi.

Sandık görevlileriyle selamlaşan Özkoç, oyunu 1060 numaralı sandıkta kullandı. Özkoç'un annesi Gülser Özkoç da oyunu verdi.

Engin Özkoç, oy kullanırken yaptığı açıklamada, "Hayırlı ve uğurlu olsun, ülkemiz için her şey için." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Cebeci - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Engin Özkoç Sakarya Politika Haberler

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