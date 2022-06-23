CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Maaşı arttırmak çözüm değil, çözüm zamları durdurmaktır." dedi.

Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Marmaris'te çıkan orman yangınlarının devam ettiğini anımsatarak, yangın söndürme helikopterlerinin olmamasını eleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin, gece görüşlü helikopterlerin 4 Temmuz'da envantere katılacağı açıklamasını anımsatan Özkoç, "4 Temmuz'a kadar herhangi bir yangın çıkmayacak mı?" diye sordu.

Türk Hava Kurumuna (THK) ait yangın söndürme uçaklarının 1 Temmuz'da uçuşa başlayacağını aktaran Özkoç, "THK'nin uçakları sizin elinizde, sizin ambarınızda değil miydi? Onları bizim mühendislerimize, bizim insanlarımıza teslim etseniz 3 hafta içerisinde bu uçakları size hazır hale getirirdi. Bugüne kadar niye beklediniz? Bakanlar oraya gidip, sandalyeleri koyup da sanki orman yangınının orada, görev başındaymış gibi niye show yapıyorlar? Gece görüşü olmayan helikopterlerin hiçbir işe yaramayacağını aklınız almıyor mu? Sizi nasıl bakan yaptılar? Siz bu konuda daha önce hiç eğitilmediniz mi?" sorularını yöneltti. THK'nin uçaklarının 1 Temmuz'da başlaması ne işe yarayacak? Bir yıldan beri aklınız neredeydi?" sorularını yöneltti.

-"Bunu bir lütuf gibi mi sunmanız gerekiyor"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Ülkemizin hiçbir yerinde zillet ittifakının iddia ettiği gibi bir Türkiye tablosu yoktur." açıklamasını anımsatan Özkoç, şöyle devam etti:

"'Açlık, yoksulluk, pahalılık yok, insanlar sıkıntı içerisinde değiller.' diyor. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki tüm vatandaşlarımıza soruyorum, Devlet Bahçeli doğru mu söylüyor? Bir kişi 'Hayır doğru söylemiyor.' diyor. Kim der? Cumhur İttifakı'ndan bir kişi, Numan Kurtulmuş. 'Vatandaşımızın karşı karşıya kaldığı bir süreç var. Bu süreçte hayat pahalılığını azaltmak için de gayret sarf ediyoruz' diyor. Büyük ittifak diyor ki 'Hayat pahalılığı var, bundan kaçamıyorum.' Devlet Bahçeli de diyor ki 'Türkiye'de böyle bir tablo yoktur.' Türkiye'deki bu yaşanan tabloyu gizlemek için o kadar büyük bir çelişki olabilir mi?"

Memur maaşlarında yapılacak iyileştirmeye de değinen Özkoç, "Memur maaşlarında bir iyileştirme yapacaksınız. Peki bunu bir lütuf gibi mi sunmanız gerekiyor? Asgari ücretli aç mı kalacak? Milyonlarca insan beklenti içerisinde. Maaşı arttırmak çözüm değil, çözüm zamları durdurmaktır." diye konuştu.

Özkoç, "Sakarya'daki Tank Palet fabrikasını 25 yıllığına, 3,5 yıldan beri Ethem Sancak'a neden peşkeş çektiniz? 'Yerli tank üreteceğiz' diyorsun. Motorunu, şanzımanını yapamıyorsun, kaportasını yapıyorsun diye yerli tank üretebilir misin? Tank Palet Fabrikasını derhal Türkiye Cumhuriyeti ordusuna teslim edin." ifadelerini kullandı.