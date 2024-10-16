CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Doğu ve Güneydoğu illerine gezi düzenleyecek. Diyarbakır, Van ve Hakkari gibi birçok şehre gidecek olan Özel, dikkat çeken bir ziyarette bulunacak. Halk TV haberine göre CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, eski HDP Lideri Selahattin Demirtaş'ı Edirne Cezaevi'nde ziyaret edecek.

ZİYARET 21 EKİM PAZARTESİ

Özgür Özel, Edirne Cezaevi'ndeki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek. Ziyaretin 21 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirileceği belirtildi.