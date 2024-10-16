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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek.
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Doğu ve Güneydoğu illerine gezi düzenleyecek. Özel, Edirne Cezaevi'nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Doğu ve Güneydoğu illerine gezi düzenleyecek. Diyarbakır, Van ve Hakkari gibi birçok şehre gidecek olan Özel, dikkat çeken bir ziyarette bulunacak. Halk TV haberine göre CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, eski HDP Lideri Selahattin Demirtaş'ı Edirne Cezaevi'nde ziyaret edecek.

ZİYARET 21 EKİM PAZARTESİ

Özgür Özel, Edirne Cezaevi'ndeki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek. Ziyaretin 21 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirileceği belirtildi.

Haberler.com / Sevgi Çelik - Politika

Selahattin Demirtaş Özgür Özel Politika Cezaevi Siyaset Edirne

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Yorumlar (5)

sanane banane:

CHP e?ittir DEMCHP bunu herkes biliyor, şimdiye Kadar neden etmedi hayretttt. Zaten CHP iktidar olsun, ilk işi Demirtaşi Hapisten çıkarmak..... Gel görki bazı Vatandaşlar inadına CHP/DEM diyor... Yorum yok

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Baba Yabgu:

Edin edin hepiniz bu terrislterin ağzına bakıyorsunuz oy gelir mi diye

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Ben ve sen:

Yolunuz belli, hizmet ettiklerinizde belli. Jon Turkler

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Selim Demir:

haydi burdan yak tam adamı bulduk derkennn

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Beyhan Bakici:

Neydi olacağı nerde bır devlet dusmanı haın varsa bunlar orda

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