CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Malatya'da konuştu Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak söz veriyoruz, bu ülkede ne yapılacaksa önce depremzedelere yapılacak.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak söz veriyoruz, bu ülkede ne yapılacaksa önce depremzedelere yapılacak." dedi.

Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Buluşması"nın ardından Yeşilyurt ilçesinde Güzelbahçe Konteyner Kenti'nde düzenlenen mitinge katıldı.

Burada konuşan Özel, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde unutulmaz acılar yaşandığını belirterek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Memleketi Manisa'ya duyduğu sevgi ve ilgiyi Malatya'ya da duyduğunu ifade eden Özel, şöyle konuştu:

"Depremlerde Ağbaba'nın size sahip çıktığı gibi siz de ona sahip çıkın. Ağbaba'yı en yüksek oylarla, 2-3 arkadaşıyla Ankara'ya yollama sözünü istiyorum. Söz mü? Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı yapma sözü istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak söz veriyoruz, bu ülkede ne yapılacaksa önce depremzedelere yapılacak. Bir yıl değil kış basmadan o evler verilecek. Herkesin başı bir sıcak yuvaya girecek. Malatya'dan size bunun sözünü veriyoruz. Yazın bunu kenara."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise depremlerde afetzedelere desteklerini esirgemeyen belediyelere ve ittifak ortaklarına teşekkür etti.