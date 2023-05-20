CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: İkinci tur bütün Türkiye'ye örnek olsun inşallah

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turunda oyunu Kemal Kılıçdaroğlu'na verenlere teşekkür ederek "İkinci tur bütün Türkiye'ye örnek olsun inşallah. Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olsun, yüzümüz gülsün inşallah." dedi.

Sarayköy ilçesi Efe Meydanı'nda parti otobüsü üzerinden halka seslenen Özel, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turda bitmediğini hatırlattı.

Milletin 28 Mayıs'ta karar vereceğini dile getiren Özel, "Seçim 14 Mayıs'ta şöyle sonuçlandı; 21 yıldır ülkeyi yöneten Tayyip Bey seçmenin karşısına çıktı. 'Bir 5 yıl daha ben yöneteyim' dedi. 'Benim dediğim gibi olsun' dedi. 'Ben yönetmeye devam ederim' dedi. Seçmen ona 'yeter artık, dur' dedi. Mührü vermedi. Yetkiyi vermedi. 'Kararı 28 Mayıs'ta vereceğim' dedi. 14 Mayıs'ta Erdoğan'a verilen oydan daha fazlası, 'Erdoğan iyi yönetmiyor, Erdoğan emekli için, emekçi için, çalışanlarımız için, gençlerimiz için iyi şeyler yapmıyor' diyenlerin sayısı daha fazlaydı. Şimdi 28'inde 14'ünde Erdoğan'a 'hayır' diyen herkesi bir kez daha sandığa bekliyoruz. Erdoğan'ın karşısında Sayın Kılıçdaroğlu yüksek bir oy aldı. Sayın Sinan Oğan yüksek, önemli bir oy aldı. Çekilmiş olan Sayın Muharrem İnce'ye de birlikte oy gitti. 28 Mayıs'ta herkesi Türkiye'nin kaderine el koymaya bekliyoruz." ???????diye konuştu.

Özel, ülkede 4 gençten 3'ünün bu seçimi Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması halinde yurt dışına gitmenin hesabını yaptığını ileri sürerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Gençler bu ülkede kalsın, mutlu olsun diyorsanız oylar Kemal Bey'e. Referandum yapıyoruz 28'inde. Bizim yoksulumuz bize yeter. Bizim fakirimiz yeter. Benim gencim iş bulamıyor. 28 Mayıs günü siz kararsızları bulmaya, onların koluna girmeye, onları ikna etmeye ve kararsızları ya da 14 Mayıs'ta bilmeden yalanlara inanarak, montajlara inanarak sahte söyleme inanarak Recep Bey'e oy vermiş olanları ikna etmeye, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy attırmaya, onu 13. Cumhurbaşkanı yapmaya var mısınız? Siz böyle yapınca 29 Mayıs Pazartesi her şey çok güzel olacak. İkinci tur bütün Türkiye'ye örnek olsun inşallah. Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olsun, yüzümüz gülsün inşallah. Haydi hep beraber halledelim."???????

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023