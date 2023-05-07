CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: 'Erzurum'da yaşananların vebalini taşıyan Recep Tayyip Erdoğan'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik provokasyona ilişkin; "Biz, Erzurum'daki bir avuç provokatörü ayırıyoruz, Erzurum halkını, Erzurum'un misafirperver insanlarını ayırıyoruz. Suçlu arayacaksanız belediye başkanı suçludur, emniyet müdürü suçludur, vali suçludur. Ancak, dakikalar içinde onları görevden almayan Recep Tayyip Erdoğan, yaşananların vebalini taşımaktadır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bugün Diyarbakır'da CHP Seçim Bürosu'nda; Ekrem İmamoğlu'na yönelik provokasyona tepki gösterdi.

Özgür Özel, "Bir kenti topyekün suçlamak, hedef göstermek en büyük yanlıştır. Belediye Başkanı suçludur! Vali suçludur! Emniyet Müdürü suçludur! Dakikalar içinde onları görevden almayan Tayyip Erdoğan, Erzurum'da yaşananların vebalini taşımaktadır" notuyla Twitter hesabından yayınladığı videoda şunları söyledi:

"KONCA KURİŞ CİNAYETİNİN SANIKLARINI SAVUNANLARIN ONLARIN ARKADAŞLARININ BULUNDUĞU BİR PARTİNİN MİLİTANLARI BUGÜN ERZURUM'DA TAŞLARI, ERZURUMLULARA FIRLATTILAR"

"On binler hakkını arayınca o otobüsler teker teker çekildi. Ancak, yapılacak provokasyonun hazımsızlığı demokrasi dışılığın tek adımı, tek emaresi o otobüsler değildi. Birilerinin; ittifak kurdukları, listelerine aldıkları, geçmişlerinde Gaffar Okkan cinayetinin avukatlarının genel başkanlığı yaptığı bir parti. Konca Kuriş cinayetinin sanıklarını savunanların onların arkadaşlarının bulunduğu bir partinin militanları bugün Erzurum'da ellerindeki taşları, Ekrem İmamoğlu'na ve onu dinlemeye gelmiş Erzurumlulara fırlattılar. Ekrem Bey, bu provokasyona daha çok mahal vermemek için insanları düşünerek alanı terk etti, ancak Erzurum'da yaralıların durumunu öğrenmeden, validen bilgi almadan Erzurum'dan ayrılmadı.

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN, YAŞANANLARIN VEBALİNİ TAŞIMAKTADIR"

Ancak şunu söyleyelim biz; Diyarbakır bundan çok çekti, bir kenti topyekün suçlamak, bir kenti yaftalamak, işaretlemek, hedef göstermek en büyük yanlıştır. Biz, Erzurum'daki bir avuç provokatörü ayırıyoruz, Erzurum halkını, Erzurum'un misafirperver insanlarını ayırıyoruz. Suçlu arayacaksanız belediye başkanı suçludur, emniyet müdürü suçludur, vali suçludur. Ancak, dakikalar içinde onları görevden almayan Recep Tayyip Erdoğan, yaşananların vebalini taşımaktadır."