CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: 'Erdoğan asgari ücretlinin cebinden her yıl 6 cumhuriyet altını çalmış emeği ucuzlatmıştır'

KERİM UĞUR

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Erdoğan iktidara gelmeden önce bir asgari ücret 19,7 cumhuriyet altını alıyorken bugün bu 13 cumhuriyet altınına gerilemiş durumda. Yani Erdoğan asgari ücretlinin cebinden her yıl altın hesabı üzerinden, iyi bildiği altın hesabı üzerinden 6 cumhuriyet altını 48 bin lirayı çalmış emeği ucuzlatmıştır. Erdoğan, emeğin düşmanıdır, emeğin hırsızıdır. Tek adam rejimi patrona iyi gelmiştir, tek adam rejimi zengine, kodamana, beşli çetelere, holdinglere iyi gelmiş, tek adam rejimi emeği daha da yoksullaştırmış, işçinin pastadan aldığı payı küçültmüştür. Bu payı geri almak, Erdoğan'la herhangi bir yöntemle mücadele etmekle değil, bu pazar günü sandıkta onu göndermekle mümkündür" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZELMAN ve İZENERJİ'de uzlaşıyla sonuçlanan toplu iş sözleşmeleri düzenlenen törenle imzalandı. Törene katılan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel şunları söyledi:

"Tek adam rejimi örgütlenmeye iyi gelmedi, tek adam rejimi bu ülkede kimseye iyi gelmedi. Asgari ücret nerelerde sürünüyordu bu Erdoğan ucuz iş gücüyle Çin'in yerini alacağız dediği günlerde 140 dolara kadar asgari ücretle bu ülkede emek sömürüsünü yeni Türkiye ekonomi modeli diye dünyaya pazarlamaya çalıştı. Seçim yaklaştıkça siz, biz, mücadeleyi, talebi yükseldikçe o seçimi kaybedeceğini gördükçe, asgari ücrette görece iyileştirmeler yaşandı. Şimdi meydanlara çıkıyor 'biz geldiğimizde asgari ücret şu kadardı şimdi buralara çıkardık' diyor DİSK'in kendi çalışması ispatlı matematiksel Erdoğan iktidara gelmeden önce bir asgari ücret 19,7 cumhuriyet altını alıyorken, bugün bu 13 cumhuriyet altınına gerilemiş durumda. Yani Erdoğan asgari ücretlinin cebinden her yıl altın hesabı üzerinden, iyi bildiği altın hesabı üzerinden 6 cumhuriyet altını 48 bin lirayı çalmış emeği ucuzlatmıştır. Erdoğan, emeğin düşmanıdır, emeğin hırsızıdır.

"TEK ADAM REJİMİ ZENGİNE, KODAMANA, BEŞLİ ÇETELERE, HOLDİNGLERE İYİ GELMİŞ"

Tek adam rejiminin başladığı günden bugüne beş yılda emeğin milli gelirden aldığı pay yüzde 35'lerden yüzde 25'e gerilemiştir. Sermayenin aldığı pay aynı oranda artmıştır. Tek adam rejimi patrona iyi gelmiştir, tek adam rejimi zengine, kodamana, beşli çetelere, holdinglere iyi gelmiş, tek adam rejimi emeği daha da yoksullaştırmış, işçinin pastadan aldığı payı küçültmüştür. Bu payı geri almak, Erdoğan'la herhangi bir yöntemle mücadele etmekle değil bu pazar günü sandıkta onu göndermekle mümkündür."