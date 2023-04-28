CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den HÜDA PAR-MHP-AK Parti açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bizim ittifakımız belli, isimler belli. Bir yanda Cumhur İttifakı var, bir yanda Emek ve Özgürlükler İttifakı. Biz ikisiyle de yarışıyoruz. Cumhurbaşkanlığı adaylarında da Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve iki aday yarışıyor.HDP seçmeninin Ak Parti'ye oy vermesi için yerel seçimlerde mektup okutanlar, kamera yoklayanlar, kırk takla atanların şimdi karnı şişmiş bize iftira atıyor, hakaret ediyor. Ama şunu görüyoruz ki Ak Parti'yle MHP kol kola ve Ak Parti'nin içinde, koynunda, bağrında HÜDA PAR'lılar gizli. AK Parti seçmeni, verdiği oylarla MHP'ye barajı geçirtirken HÜDA PAR'lıları da Meclis'e taşıyacak. HÜDA PAR'la MHP, AK Parti'nin peşine takılmışlar, birlikte Meclis'e gitmeye çalışıyorlar" dedi.

Seçim çalışmaları için Manisa'da bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Gölmarmara İlçe Başkanlığı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özel'in açıklamaları şöyle:

"HÜDA PAR'LA MHP, AK PARTİ'NİN PEŞİNE TAKILMIŞLAR, BİRLİKTE MECLİS'E GİTMEYE ÇALIŞIYORLAR"

"Cumhur İttifakı'nda bir HÜDA PAR sorunu, bir HÜDA PAR sancısı var. Bülent Turan çıkmış, 'ittifak protokolünde imzaları yok, içimize aldık' diyor. Öbür taraftan Celal Adan çıkmış, 'biz onlarla birlikte değiliz, onlar AK Parti'yle birlikte' diyor. Ey Celal Adan onlar AK Parti'nin içinde, bağrında, böğründe, AK Parti'nin koynunda, siz de kolundasınız. Aynı ittifaktasınız. ve şimdi herkes duysun ki, bilsin ki HÜDA PAR, 'Anayasa'nın ilk dört maddesi değiştirilemez değil' diyor. HÜDA PAR, 'özerklik' diyor, 'federasyon' diyor. Ey Celal Adan, HÜDA PAR, 'Türk bayrağı demeyelim, Türkiye bayrağı diyelim' diyor. HÜDA PAR, 'Türk milleti nedir?' diyor. HÜDA PAR, 'andımız okunmasın' diyor. HÜDA PAR, 'ne mutlu Türküm diyene denmesin' diyor. Celal Adan sen diyorsun, Devlet Bahçeli ne diyor? AK Parti ile MHP kol kola, itirazın var mı? HÜDA PAR da koynunda, yani hep birliktesiniz. Celal Adan, Devlet Bahçeli, MHP ona buna laf edeceğinize içinde bulunduğunuz ittifakınıza bakın. Kimler kimlerle beraber? Bizim ittifakımız belli, isimler belli. Bir yanda Cumhur İttifakı var, bir yanda Emek ve Özgürlükler İttifakı. Biz ikisiyle de yarışıyoruz. Cumhurbaşkanlığı adaylarında da Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve iki aday yarışıyor. HDP seçmeninin AK Parti'ye oy vermesi için yerel seçimlerde mektup okutanlar, kamera yoklayanlar, kırk takla atanların şimdi karnı şişmiş bize iftira atıyor, hakaret ediyor. Ama şunu görüyoruz ki AK Parti'yle MHP kol kola ve AK Parti'nin içinde, koynunda, bağrında HÜDA PAR'lılar gizli. AK Parti seçmeni, verdiği oylarla MHP'ye barajı geçirtirken HÜDA PAR'lıları da Meclis'e taşıyacak. HÜDA PAR'la MHP, AK Parti'nin peşine takılmışlar, birlikte Meclis'e gitmeye çalışıyorlar. Bu da Celal Adan'a yeter.

"ÇÖZÜM SÜRECİ ADI ALTINDA TERÖR ÖRGÜTÜNÜ, TERÖRİSTLERİ MUHATAP ALDINIZ"

Hulusi Akar demiş ki, '2013- 2015 yıllarında çözüm süreci vardı. Onlara verilen imkanlar, fırsatlar onları şımarttı' demiş. 'Devletimizin asaletinden, nezaketinden istifade ettiler' demiş. Ey Hulusi Akar, sonra da dönmüşsün, Cumhuriyet Halk Partisi'ne hakaret ederek, iftira ederek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin terör örgütüne imkan verdiğini söylemişsin. Ağzınla söylediğin, 2013-2015'te imkan verilirken, fırsat verilirken sen Kara Kuvvetleri Komutanı'ydın. Söyle bakalım ne imkanlar verdiniz ne fırsatlar verdiniz, nasıl önünüzden geçenlere ses etmediniz, nasıl oldu da devletin elini kolunu bağladınız? Sonra da sonradan yaşanan o daha büyük çatışmalı sürece sebebiyet verecek olmadık işleri hep birlikte yaptınız. Biz dedik ki, 'Meclis'i odak alın', biz dedik ki, 'millete veremeyeceğiniz hesap olmasın, bir partinin hesabı olmasın, devletin planı projesi olsun, bütün milletin haberi olsun' dedik. Siz milletten kaçırıp AK Parti'ye faydası olsun diye çözüm süreci adı altında terör örgütünü, teröristleri muhatap aldınız. Biz diyoruz ki, 'seçilmiş milletvekillerini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni muhatap alalım.' Aramızda böyle bir fark varken utanmadan, sıkılmadan hakaret ve iftira eden, aslında kendi Kara Kuvvetleri Komutanlığı döneminde yaptığı hainliği, ihaneti tescil eden bir anlayıştır işte. Hulusi Akar budur. Su uyur, Hulusi akar ama yalan dolan buraya kadar akar. Artık önüne bir bent çekilir, millet bu anlayışa hem Hulusi Akar'a hem AK Parti'ye 14 Mayıs'ta dur der artık dur der."