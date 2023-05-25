CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Burdur ve Isparta'da seçim çalışması yaptı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylaması seçim çalışması için Burdur ve Isparta'ya gitti. Halka hitap eden Özel, seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çağrısında bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylaması seçim çalışması için geldiği Burdur ve Isparta'da halkla buluştu.

Özel, Burdur'daki Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda seçim otobüsünden yaptığı konuşmada, milletin pazar günü sandıkta konuşacağını dile getirerek, şöyle dedi:

"Bu pazar artık 4 aday yok, iki aday var. İki isim iki resim. Birini seçeceğiz. Emekliler sandığa gidecekler ve bir karar verecekler. Kemal Bey ne diyor? 'Bir asgari ücret düzeyinde 8 bin 500 lira Ramazan Bayramı için. Bir tane de Kurban için etti 17 bin vereceğim.' diyor. Tayyip Bey, verdi 2 bin lira. Alacak 15 bin lira. Bu pazar emekliler sandığa gidecek. Kemal Kılıçdaroğlu'na mührü basacak. Devletin mührünü Tayyip beyden alıp Kemal beye verecek. Kemal bey ilk imzayı atıp altına mührü basacak, emekliler 15 bin lirayı çekecek."

Bucak

Bucak ilçesindeki Ferah Parkı'nda da otobüsün üstünden konuşan Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4 maddede anlaştığını anımsattı.

Özel, bu maddelerden birincisinin anayasanın ilk 4 maddesindeki bayrak, vatan, millet, ülkenin bölünmez bütünlüğü olduğuna dikkati çekerek diğer maddeleri de şu şekilde sıraladı:

"İkincisi kadına karşı şiddet, İstanbul Sözleşmesi, üçüncüsü terörle mücadeledir. Terörle mücadele konusunda Kürt'ün, Türk'ün, Laz'ın, Çerkes'in Alevi'nin, Sünni'nin birlikte kardeşçe yaşaması noktasında teminatız. Ancak eline silah alanın, devletin karşısına çıkanın terörle mücadele noktasında tamamen karşısındayız ve canlarına okuyacağız. Son husus Suriye ile ilişkiler. Pazar günü siz Recep Tayyip Erdoğan'ı gönderiyorsunuz. Kemal Bey de gelip Suriyelileri gönderiyor."

Isparta

Programı kapsamında Isparta'ya geçen Özel, Kaymakkapı Meydanı'nda halka seslendi.

Partililerden kararsız seçmeni sandığa götürmelerini isteyen Özel, "Oy vermeyenlerin oranı yüzde 12. Bunlar sizin komşunuz, alışveriş yaptığınız esnaf ve bildiğiniz insanlar. Bu insanları bulmak, ikna etmek, sandığa götürmek sizin göreviniz. Sandığa götürdükten sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdirebilirsiniz." diye konuştu.